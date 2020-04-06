Утверждён порядок возврата средств за билеты в кино и театр

Правительством РФ из-за пандемии утверждён порядок возмещения стоимости билетов в кино и театр. Соответствующее положение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным
, опубликовано на сайте
кабмина.
«Возврат полной стоимости билета, абонемента или экскурсионной путёвки при отмене или переносе зрелищных мероприятий, проводимых организацией исполнительских искусств или музеем, при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на её части осуществляется организацией исполнительских искусств, музеем или уполномоченным лицом посетителю по его инициативе: не позднее 30 дней со дня обращения посетителя о возврате стоимости электронного билета, электронного абонемента или электронной экскурсионной путевки в организацию исполнительских искусств, музей или к уполномоченному лицу с помощью сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", через который были оформлены и приобретены; в день обращения посетителя о возврате стоимости билета, абонемента или экскурсионной путевки в организацию исполнительских искусств, музей или к уполномоченному лицу, которое может быть осуществлено им не ранее даты отмены режимов», –
говорится в документе.
За возмещением средств потенциальному зрителю можно будет обратиться в течение шести месяцев после снятия в стране карантинных режимов, повлиявших на отмену спектакля или кинопоказа.