Союз театральных деятелей запускает онлайн-программу

Союз театральных деятелей России (СТД РФ) запустил проект «#СегодняТеатрДома», в рамках которого состоятся лекции, семинары, мастер-классы и трансляции спектаклей, сообщается на сайте. В программе – занятия по сценической речи педагога Института им. Щукина Елены Ласкавой, тренинги по современному танцу от компании «Диалог Данс», разговоры про театральный дизайн с Натальей Агаповой.
В рамках проекта идет работа над спектаклем режиссера Бориса Павловича«Алло», премьера которого ожидается в этом месяце. Создатели предлагают задействовать чувственность и воображение зрителя, который заперт в своей квартире, с помощью телефонного разговора. В назначенное время вам звонит актёр и приходит текстовый файл. И вы вдвоём читаете по ролям пьесу, представляющую из себя диалог. Актёр читает за «первого», вы – за «второго». В вашем тексте – только ваши реплики. Что будет дальше? Всё, что происходит на сцене. Буквы на бумаге превращаются в событие.