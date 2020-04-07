Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Союз театральных деятелей запускает онлайн-программу

7 апреля
2020 год
январь 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2020
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
7 апреля 2020
Союз театральных деятелей России (СТД РФ) запустил проект «#СегодняТеатрДома», в рамках которого состоятся лекции, семинары, мастер-классы и трансляции спектаклей, сообщается на сайте. В программе – занятия по сценической речи педагога Института им. Щукина Елены Ласкавой, тренинги по современному танцу от компании «Диалог Данс», разговоры про театральный дизайн с Натальей Агаповой.

Союз театральных деятелей запускает онлайн-программу
фото: stdrf.ru

Онлайн-встречи «Как кризисы изменили русский театр» будут проходить еженедельно, с 8 апреля по 12 мая. Вместе с участниками проекта модератор будет разбирать тексты, появившиеся в переломные моменты истории ХХ-XXI веков. На первой дискуссии состоится обсуждение текста Вячеслава Иванова «О кризисе театра». С 8 по 10 апреля пройдут стрим-семинары «Сквозное действие. Борис Павлович. Проза в театре». Режиссеры также приглашаются к участию в вебинаре Виктора Шраймана «Этапы рождения и воплощения замысла спектакля», который состоится 11 апреля.

В рамках проекта идет работа над спектаклем режиссера Бориса Павловича «Алло», премьера которого ожидается в этом месяце. Создатели предлагают задействовать чувственность и воображение зрителя, который заперт в своей квартире, с помощью телефонного разговора. В назначенное время вам звонит актёр и приходит текстовый файл. И вы вдвоём читаете по ролям пьесу, представляющую из себя диалог. Актёр читает за «первого», вы – за «второго». В вашем тексте – только ваши реплики. Что будет дальше? Всё, что происходит на сцене. Буквы на бумаге превращаются в событие.
версия для печати
Ссылки по теме
День театра из-за карантина пройдёт онлайн
Большой театр начнет серию трансляций своих спектаклей
Московские театры покажут свои премьеры онлайн
Поиск по меткам
коронавирус
персоны
Борис ПавловичВиктор Шрайман

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Анастасия Бунина
Николай Ващилин
Мари Ворожи
Елена Гоголева
Георгий Дронов
Николай Засухин
Татьяна Колганова
Михаил Полицеймако
Анатолий Просалов
Иван Соловьёв
Миклош Габор
Джеймс Гарнер
Гийом Депардьё
Адольф Дымша
Расселл Кроу
Амза Пелля
Джеки Чан
все родившиеся 7 апреля >>

Афиша кино >>

Z
триллер, фильм ужасов
Канада, 2019
Киллер по вызову
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Канада, 2019
Горы, солнце и любовь
комедия, мелодрама
Армения, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен