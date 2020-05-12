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Алексей Франдетти поставил первый в мире Instagram-мюзикл

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12 мая 2020
Алексей Франдетти создал по книге писательницы Джин Вэбстер «Длинноногий дядюшка» первый в мире Instagram-мюзикл «Мой длинноногий деда». Первые выпуски спектакля уже доступны.

Алексей Франдетти поставил первый в мире Instagram-мюзикл
фото: instagram.com

«Над мюзиклом в России работает команда под руководством двукратного лауреата премии "Золотая маска" режиссёра Алексея Франдетти, за плечами которого уже полтора десятка самых топовых мюзиклов последних лет. До этого мюзикл уже ставили в Лондоне, Нью-Йорке, Токио, а также в региональных постановках. На русском языке он прозвучит впервые, также впервые будет опробован и Instagram-формат постановки. Это отличается от простой записи номеров спектакля друг за другом», – цитирует ТАСС пресс-службу мюзикла.

Спектакль создаётся удалённо. В главных ролях заняты лауреаты «Золотой маски» Юлия Дякина и Иван Ожогин. По словам создателей постановки, музыкальный руководитель управляет оркестром дистанционно, после чего происходит сведение звука и видео.

Алексей Франдетти поставил первый в мире Instagram-мюзикл
фото: instagram.com

Пьесу «Длинноногий дядюшка» впервые поставили в 1914-м, после чего в течение ХХ века её неоднократно экранизировали, в том числе и в виде аниме. В новом тысячелетии появился мюзикл Пола Гордона и Джона Кейрда, чья бродвейская премьера состоялась в 2015-м. В постановке рассказывается романтичная история девушки Джуди из сиротского приюта, получающей стипендию для обучения от анонимного благотворителя. Чтобы получать её, героине следует писать ему письма о жизни, на которые он не собирается отвечать.

Мюзикл подаётся зрителям в виде музыкальных номеров, сцен спектакля, сториз и постов двух главных персонажей. Кроме того, можно увидеть закулисные моменты и неудачные дубли.
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Алексей Франдетти поставил первый в мире Instagram-мюзикл фотографии
Алексей Франдетти поставил первый в мире Instagram-мюзикл фотографии
Алексей Франдетти поставил первый в мире Instagram-мюзикл фотографии
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