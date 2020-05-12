Алексей Франдетти поставил первый в мире Instagram-мюзикл

Алексей Франдетти
создал по книге писательницы Джин Вэбстер
«Длинноногий дядюшка
» первый в мире Instagram-мюзикл «Мой длинноногий деда»
. Первые выпуски спектакля уже доступны.
«Над мюзиклом в России работает команда под руководством двукратного лауреата премии "Золотая маска" режиссёра Алексея Франдетти, за плечами которого уже полтора десятка самых топовых мюзиклов последних лет. До этого мюзикл уже ставили в Лондоне, Нью-Йорке, Токио, а также в региональных постановках. На русском языке он прозвучит впервые, также впервые будет опробован и Instagram-формат постановки. Это отличается от простой записи номеров спектакля друг за другом», –
цитирует ТАСС
пресс-службу мюзикла.
Спектакль создаётся удалённо. В главных ролях заняты лауреаты «Золотой маски» Юлия Дякина
и Иван Ожогин
. По словам создателей постановки, музыкальный руководитель управляет оркестром дистанционно, после чего происходит сведение звука и видео.
Пьесу «Длинноногий дядюшка» впервые поставили в 1914-м, после чего в течение ХХ века её неоднократно экранизировали
, в том числе и в виде аниме. В новом тысячелетии появился мюзикл Пола Гордона
и Джона Кейрда
, чья бродвейская премьера состоялась в 2015-м. В постановке рассказывается романтичная история девушки Джуди из сиротского приюта, получающей стипендию для обучения от анонимного благотворителя. Чтобы получать её, героине следует писать ему письма о жизни, на которые он не собирается отвечать.
Мюзикл подаётся зрителям в виде музыкальных номеров, сцен спектакля, сториз и постов двух главных персонажей. Кроме того, можно увидеть закулисные моменты и неудачные дубли.