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Актеры «Практики» и Мастерской Брусникина устроят онлайн-читку пьесы Ивана Антонова

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13 мая 2020
Актеры театра «Практика» и Мастерской Брусникина устроят онлайн-читку пьесы Ивана Антонова «Как я простил прапорщика Кувшинова». Трансляция состоится 13 мая в 19.00 на онлайн-площадке stayhome.moscow, в социальных сетях LIFE, а также на сайте «Практики», сообщает пресс-служба проекта.

Актеры «Практики» и Мастерской Брусникина устроят онлайн-читку пьесы Ивана Антонова
фото: Пресс-служба информационного портала LIFE

Главный герой пьесы — водитель такси. Почти все его пассажиры безмолвно сидят на заднем сиденье, уткнувшись в свои телефоны. Куда многословнее оказывается навигатор, с которым приходится общаться герою, и даже периодически ссориться с ним из-за фразы «Вы ушли с маршрута». Интересно то, что он действительно ушел с маршрута. До работы в такси герой был более-менее успешным музыкантом, но решил круто поменять свою жизнь, уйдя из семьи и из профессии.

«В связи с пандемией коронавируса наш театр перешел работать в онлайн, где мы специально создали программу «Практика карантина». Одна из рубрик – это читка пьес современных драматургов. Мы знакомим зрителей с текстами последних трех лет. В этот период мы создали уже 6 читок, которые выходили исключительно на наших ресурсах. Сейчас мы планируем сотрудничество с порталом LIFE, и пьеса Ивана Антонова — первый совместный проект. Нам очень важно расширить аудиторию и показать наши театральные проекты зрителям по всей России», — отметила худрук «Практики» Марина Брусникина.

В театральном проекте примут участие Даниил Шперлинг, Эва Мильграм, Дмитрий Северин, Анастасия Чуйкова, Даниил Газизулин, Яна Палецкая, Юлия Разумовская, Богдан Кибалюк, Никита Ковтунов, Кристина Якимушкина и Полина Повтарь.
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Марина БрусникинаЭва МильграмЯна ПалецкаяПолина ПовтарьДаниил ШперлингКристина Якимушкина
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