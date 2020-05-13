Актеры «Практики» и Мастерской Брусникина устроят онлайн-читку пьесы Ивана Антонова

Главный герой пьесы — водитель такси. Почти все его пассажиры безмолвно сидят на заднем сиденье, уткнувшись в свои телефоны. Куда многословнее оказывается навигатор, с которым приходится общаться герою, и даже периодически ссориться с ним из-за фразы «Вы ушли с маршрута». Интересно то, что он действительно ушел с маршрута. До работы в такси герой был более-менее успешным музыкантом, но решил круто поменять свою жизнь, уйдя из семьи и из профессии.
«В связи с пандемией коронавируса наш театр перешел работать в онлайн, где мы специально создали программу «Практика карантина». Одна из рубрик – это читка пьес современных драматургов. Мы знакомим зрителей с текстами последних трех лет. В этот период мы создали уже 6 читок, которые выходили исключительно на наших ресурсах. Сейчас мы планируем сотрудничество с порталом LIFE, и пьеса Ивана Антонова — первый совместный проект. Нам очень важно расширить аудиторию и показать наши театральные проекты зрителям по всей России», — отметила худрук «Практики» Марина Брусникина.