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Российские театры откроются в сентябре

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22 мая 2020
Театры после снятия ограничительных мер откроются в сентябре, а первых зрителей будут рассаживать по местам в зрительном зале в шахматном порядке. Это стало известно благодаря интервью, которое министр культуры РФ Ольга Любимова дала программе «Время» на Первом канале.

Федеральные учреждения культуры, включая театры, закрыты для посетителей из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Российские театры откроются в сентябре
фото: oteatre.info

«Я думаю, когда в театр должен будет прийти зритель, это будет сентябрь, мы будем прорабатывать меры, связанные с количеством зрителей в зале. Так, например, одна из мер, которые будут обсуждаться с Роспотребнадзором, – так называемый шахматный порядок. Эта практика уже мировая, она рассматривается теперь и в России», – рассказала Любимова.

По словам министра, продажа билетов будет осуществляться на чётный ряд нечётные места, а на нечётный ряд – чётные места. Это позволит выстроить «тот самый шахматный порядок. Но вы понимаете, что зрителей будет намного меньше. Экономика и выпадающие доходы какое-то время будут ещё беспокоить, но, тем не менее, все очень воодушевлены и готовятся, исходя из этого, рассматривают репертуар».
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