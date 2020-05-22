Российские театры откроются в сентябре

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Проект «Дорогами войны» театра им. А.С. Пушкина покажут в День Победы

22 апреля

Замглавы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму

Ранее сообщалось о том, что чиновник не выходил на связь с родственниками с конца марта.