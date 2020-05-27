«Практика» создаст три интернет-спектакля, за которые проголосовали зрители

В сети появится новый проект «Практика сотворчества», запущенный московским театром «Практика
». Согласно ТАСС
, в его рамках будут созданы три постановки, за которые проголосовали зрители. Это «Урожай
» Никиты Бетехтина
с Артёмом Быстровым
, Надеждой Лумповой
, Сергеем Карабанем
и Мариной Васильевой
, «Три сестры. Финал
» Михаила Рахлина
с Нелли Уваровой
, Марьяной Спивак
, Юлией Хлыниной
, Алексеем Золотовицким
, Анатолием Белым
, Евгением Стычкиным
и Вениамином Смеховым
, а также «Гамлет. Начало
» Талгата Баталова
с Никитой Ковтуновым
, Еленой Маховой
, Николаем Фоменко
, Стасей Милославской
, Максимом Виторганом
и Смеховым. Показы видео-проектов состоятся на YouTube-канале «Практики» и на сайте The Blueprint в рамках инициативы #КультураЖиви.
«Необходимость приостановить показ спектаклей в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции диктует театрам новые условия жизни. Для "Практики" это послужило импульсом для возникновения новой инициативы: сделать процесс подготовки спектакля открытым для людей вне театра. Мы подумали: а что если сами зрители будут решать, каким должен быть следующий проект, который мы назвали "Практика сотворчества"», –
цитирует агентство пресс-атташе театра Марию Никитину
.
По её словам, в рамках эксперимента пьеса, актёрский состав и режиссёр выбраны путём зрительского голосования. В нём приняли только те театральные деятели, чьё согласие было получено заранее, и пьесы «с прозрачными условиями по авторским правам»
. В предложенном для голосования списке числились 28 актёров и 11 режиссёров, а поставить предложили шесть пьес: «Гамлет. Начало» Уильяма Шекспира
, «Три сестры. Финал» Антона Чехова
, «Пять вечеров
» Александра Володина
, «Оглянись во гневе
» Джона Осборна
, «Танец Дели
» Ивана Вырыпаева
и «Урожай» Павла Пряжко
.
Голосование прошло на YouTube-канале «Практики», для которого актёры и режиссёры записали короткие видеоролики от первого лица. Пьесы представили в виде краткого сторителлинга, записанного художественным руководителем театра Мариной Брусникиной
, театроведами Павлом Рудневым
, Анной Банасюкевич
, Анной Ильдатовой
, Алексеем Киселёвым
и поэтом Феликсом Сандаловым
.
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