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«Практика» создаст три интернет-спектакля, за которые проголосовали зрители

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27 мая 2020
В сети появится новый проект «Практика сотворчества», запущенный московским театром «Практика». Согласно ТАСС, в его рамках будут созданы три постановки, за которые проголосовали зрители. Это «Урожай» Никиты Бетехтина с Артёмом Быстровым, Надеждой Лумповой, Сергеем Карабанем и Мариной Васильевой, «Три сестры. Финал» Михаила Рахлина с Нелли Уваровой, Марьяной Спивак, Юлией Хлыниной, Алексеем Золотовицким, Анатолием Белым, Евгением Стычкиным и Вениамином Смеховым, а также «Гамлет. Начало» Талгата Баталова с Никитой Ковтуновым, Еленой Маховой, Николаем Фоменко, Стасей Милославской, Максимом Виторганом и Смеховым. Показы видео-проектов состоятся на YouTube-канале «Практики» и на сайте The Blueprint в рамках инициативы #КультураЖиви.

«Необходимость приостановить показ спектаклей в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции диктует театрам новые условия жизни. Для "Практики" это послужило импульсом для возникновения новой инициативы: сделать процесс подготовки спектакля открытым для людей вне театра. Мы подумали: а что если сами зрители будут решать, каким должен быть следующий проект, который мы назвали "Практика сотворчества"», – цитирует агентство пресс-атташе театра Марию Никитину.

«Практика» создаст три интернет-спектакля, за которые проголосовали зрители
фото: oteatre.info

По её словам, в рамках эксперимента пьеса, актёрский состав и режиссёр выбраны путём зрительского голосования. В нём приняли только те театральные деятели, чьё согласие было получено заранее, и пьесы «с прозрачными условиями по авторским правам». В предложенном для голосования списке числились 28 актёров и 11 режиссёров, а поставить предложили шесть пьес: «Гамлет. Начало» Уильяма Шекспира, «Три сестры. Финал» Антона Чехова, «Пять вечеров» Александра Володина, «Оглянись во гневе» Джона Осборна, «Танец Дели» Ивана Вырыпаева и «Урожай» Павла Пряжко.

Голосование прошло на YouTube-канале «Практики», для которого актёры и режиссёры записали короткие видеоролики от первого лица. Пьесы представили в виде краткого сторителлинга, записанного художественным руководителем театра Мариной Брусникиной, театроведами Павлом Рудневым, Анной Банасюкевич, Анной Ильдатовой, Алексеем Киселёвым и поэтом Феликсом Сандаловым.
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