Евгений Цыганов сыграет в фильме-спектакле Ивана Вырыпаева о свидетелях НЛО

Глава продюсерского бюро Okko Театр Иван Вырыпаев
приступил к съёмкам нового фильма-спектакля UFO
по собственной пьесе о людях, имевших контакт с внеземной цивилизацией. Премьера постановки состоится на мультимедийной платформе Okko летом. Сорежиссёром Ивана выступил его сын, выпускник Щукинского театрального института Геннадий Вырыпаев
, для которого участие в проекте станет режиссёрским дебютом. Вся подготовка к съёмкам – от кастинга до репетиций и примерок, проходила онлайн на платформе Zoom, уточняет пресс-служба платформы.
«Идея пьесы появилась семь лет назад, тогда я увидел статистику, согласно которой около шести миллионов жителей Земли утверждают, что у них был прямой контакт с внеземной цивилизацией. И пусть большая часть из них – люди неадекватные или преследующие рекламные цели, я задумался: неужели на эти шесть миллионов не найдётся хотя бы 20 здравомыслящих человек, которые действительно что-то сообщают? Я подумал написать пьесу о том, как люди общаются с инопланетянами, и представить, что они могут вынести из этого опыта», –
рассказал Иван Вырыпаев, отметив, что инопланетяне – это сам космос, Вселенная, которая входит в контакт с человеком.
В актёрскую команду фильма-спектакля вошли Евгений Цыганов
, Евгения Ивашова
, Иван Макаревич
, Арина Маракулина
, Алексей Розин
, Ясмина Омерович
, Алексей Филимонов
, Инна Сухарецкая
и Александр Алябьев
. По словам Вырыпаева, он «собрал состав, с которым действительно хотел работать. Это лучшие, на мой взгляд, драматические актёры, и, хотя многие из них активно снимаются в кино и известны широкому зрителю, я отбирал исполнителей по принципу театра, потому что UFO – это фильм-спектакль. В итоге в состав вошли и актёры, с которыми я уже работал, и новые, с которыми я недавно познакомился, как Евгения Ивашова и Ясмина Омерович. Также я счастлив, что к нам присоединился Евгений Цыганов – я немного соприкасался в молодости с творчеством Жени, но большой настоящей работы у нас ещё не было».
«Первый раз я услышал пьесу UFO лет пять назад – Ваня читал её в центре дизайна Artplay и рассказывал, что собрал интервью с людьми, которые видели пришельцев, –
вспоминает Цыганов. – Сама форма повествования и то, как он это делал, мне тогда очень понравились: монотонное чтение под музыку давало ощущение если не транса, то какого-то общего единения. Сейчас у нас другой жанр, в котором поймать прежнее состояние будет невозможно, но возникнет что-то иное – и мне очень интересно, что у нас получится».
После премьеры в Okko уже осенью столичные зрители смогут увидеть спектакль на одной из театральных площадок Москвы. UFO является третьим проектом Okko Театра. Ранее на платформе были представлены фильм-спектакль «Интертейнмент
» и «Квартирник БГ
» – камерный концерт Бориса Гребенщикова
в Лондоне.
обсуждение >>