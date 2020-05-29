Андрей Мерзликин, Кристина Бабушкина и Артем Быстров окажутся «На кисельном берегу»

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Евгений Цыганов сыграет в фильме-спектакле Ивана Вырыпаева о свидетелях НЛО

На YouTube-канале театра покажут постановки «Урожай» Павла Пряжко, «Три сестры. Финал» Антона Чехова и «Гамлет. Начало» Уильяма Шекспира.

«Практика» создаст три интернет-спектакля, за которые проголосовали зрители

22 мая

Российские театры откроются в сентябре

Первых зрителей после снятия ограничительных мер будут рассаживать по местам в шахматном порядке.