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Андрей Мерзликин, Кристина Бабушкина и Артем Быстров окажутся «На кисельном берегу»

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Новости театра >>
29 мая 2020
Сегодня, 29 мая, в 19.00 пройдет онлайн-читка пьесы молодого автора Ангизы Ишбулдиной «На кисельном берегу». Трансляция состоится в социальных сетях LIFE, а также на сайте театра «Практика», сообщают организаторы.

Андрей Мерзликин, Кристина Бабушкина и Артем Быстров окажутся «На кисельном берегу»
фото: Пресс-служба информационного портала LIFE

В театральном проекте примут участие Андрей Мерзликин, Кристина Бабушкина, Артем Быстров, Сергей Белоголовцев, Ольга Литвинова, Павел Ващилин, Данил Стеклов и другие.

Команда артистов театра, находясь на карантине, решила прочитать пьесу про райскую жизнь в отдельно взятой деревне, которая давно уже находится на самоизоляции. Это история, в которой все хорошее возможно. В 2016 году на конкурсе современной драматургии «Кульминация» «На кисельном берегу» вошла в топ-10 лучших пьес.
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