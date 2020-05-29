Андрей Мерзликин, Кристина Бабушкина и Артем Быстров окажутся «На кисельном берегу»

Сегодня, 29 мая, в 19.00 пройдет онлайн-читка пьесы молодого автора Ангизы Ишбулдиной «На кисельном берегу». Трансляция состоится в социальных сетях LIFE, а также на сайте театра «Практика», сообщают организаторы.
Команда артистов театра, находясь на карантине, решила прочитать пьесу про райскую жизнь в отдельно взятой деревне, которая давно уже находится на самоизоляции. Это история, в которой все хорошее возможно. В 2016 году на конкурсе современной драматургии «Кульминация» «На кисельном берегу» вошла в топ-10 лучших пьес.
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