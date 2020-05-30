Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Театральным вузам разрешили провести вступительные экзамены очно

30 мая
2020 год
январь 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2020
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2020
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
30 мая 2020
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры РФ разработал рекомендации по проведению экзаменов в театральных вузах и училищах. Подведомственным образовательным организациям разрешат провести вступительные экзамены очно, но при соблюдении всех мер безопасности, сообщается на сайте ведомства.

Театральным вузам разрешили провести вступительные экзамены очно
фото: twitter.com

Учреждениям рекомендуется установить прозрачные экраны на сцене либо перед членами приемной комиссии. Также среди обязательных мер – дезинфекция и проветривание помещений, измерение температуры на входе, обеспечение соблюдения социальной дистанции. Кроме того, важно предусмотреть возможность увлажнения воздуха. При входе в здание и санузлы необходимо установить дозаторы с антисептиками для рук. Тем не менее, если по специальностям возможно провести испытания дистанционно, то желательно выбрать именно такой формат.

Эти рекомендации разработаны, в том числе в тесном взаимодействии с профессиональным сообществом. Пилотным учреждением выступил ГИТИС во главе с ректором Григорием Заславским.

«Мы благодарны Роспотребнадзору, что в своих рекомендациях они регламентировали проведение очных вступительных экзаменов. Это особенно важно для некоторых творческих специальностей, по которым невозможно проводить оценку дистанционно. Теперь мы совместно с нашими творческими вузами будем прорабатывать детально этапы приемной кампании, обсудим организацию проведения экзаменов с учетом необходимых профилактических мер и, конечно же, проинформируем наших абитуриентов об этом», – рассказала заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Творческие экзамены для поступления во многие вузы пройдут онлайн
персоны
Григорий Заславский

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Владимир Коновалов
28 мая ушёл из жизни режиссёр Владимир Коновалов.
Самвел Гаспаров
26 мая ушёл из жизни режиссёр Самвел Гаспаров.

День рождения >>

Мария Берсенева
Игорь Гузун
Александр Демьяненко
Никита Ефремов
Валентина Кибардина
Антонина Лефтий
Елена Майорова
Виктор Петров
Мурад Раджабов
Хью Гриффит
Кир Далли
Дэвид Дукас
Колм Мини
Майкл Джей Поллард
Рэйчел Стирлинг
Костя Ульманн
все родившиеся 30 мая >>

Афиша кино >>

Артур и Мерлин: Рыцари Камелота
боевик, исторический фильм, приключения
Великобритания, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен