Театральным вузам разрешили провести вступительные экзамены очно

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры РФ разработал рекомендации по проведению экзаменов в театральных вузах и училищах. Подведомственным образовательным организациям разрешат провести вступительные экзамены очно, но при соблюдении всех мер безопасности, сообщается на сайте ведомства.
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Учреждениям рекомендуется установить прозрачные экраны на сцене либо перед членами приемной комиссии. Также среди обязательных мер – дезинфекция и проветривание помещений, измерение температуры на входе, обеспечение соблюдения социальной дистанции. Кроме того, важно предусмотреть возможность увлажнения воздуха. При входе в здание и санузлы необходимо установить дозаторы с антисептиками для рук. Тем не менее, если по специальностям возможно провести испытания дистанционно, то желательно выбрать именно такой формат.
Эти рекомендации разработаны, в том числе в тесном взаимодействии с профессиональным сообществом. Пилотным учреждением выступил ГИТИС во главе с ректором Григорием Заславским.
«Мы благодарны Роспотребнадзору, что в своих рекомендациях они регламентировали проведение очных вступительных экзаменов. Это особенно важно для некоторых творческих специальностей, по которым невозможно проводить оценку дистанционно. Теперь мы совместно с нашими творческими вузами будем прорабатывать детально этапы приемной кампании, обсудим организацию проведения экзаменов с учетом необходимых профилактических мер и, конечно же, проинформируем наших абитуриентов об этом», – рассказала заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова.
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