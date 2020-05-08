Проект «Дорогами войны» театра им. А.С. Пушкина покажут в День Победы

9 мая
информационный портал LIFE вместе с платформой #Москвастобой, созданной столичным Комитетом по туризму, презентуют проект «Дорогами войны» московского драматического театра им. А.С. Пушкина
, в рамках которого артисты Вера Воронкова
и Андрей Кузичев
прочтут отрывки из воспоминаний актёров театра о годах Великой отечественной войны и исполнят военные песни.
Когда началась война, Камерный театр (на его основе в 1950-м году был создан театр им. Пушкина - прим. ред.
) был на гастролях в Ленинграде, откуда часть коллектива была отправлена в двухлетнюю эвакуацию, сначала в Балхаш (Карагандинская область Казахстана), а затем в Барнаул. Приезд труппы Александра Таирова
стал настоящим событием для театральной жизни Алтайского края. Многие артисты Камерного театра были участниками фронтовых концертных бригад, своим творчеством напоминающих солдатам о ценностях той жизни, за которую они сражаются.
«К празднику Победы мы покажем литературную композицию «Дорогами войны», в основе которой - воспоминания артистов Камерного театра о годах, проведённых в эвакуации
, - рассказал художественный руководитель московского драматического театра им. А.С. Пушкина Евгений Писарев
. - Мне кажется, что работа театров в эвакуации, в тяжелейших условиях войны имела огромное значение - искусство поднимало моральный дух тех, кто трудился в тылу. За время работы в Барнауле театр дал 273 спектакля, которые посмотрели более 176 тысяч зрителей
».
Трансляция «Дорогами войны» начнется 9 мая в 18:00 на сайте stayhome.moscow
, Life.ru
и в социальных сетях портала, а также на страницах театра в Youtube
и Facebook
.
#Москвастобой — это новая культурно-образовательная онлайн-платформа, запущенная Комитетом по туризму города Москвы, благодаря которой каждый может, не выходя из дома, посетить ключевые культурные площадки столицы, увидеть трансляции спектаклей, кулинарных шоу, модных показов, послушать лекции, присоединиться к экскурсиям и многое другое.