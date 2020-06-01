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Марине Неёловой вручили премию им. Олега Янковского «Творческое открытие»

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Новости театра >>
1 июня 2020
Народная артистка России Марина Неёлова стала обладательницей премии им. Олега Янковского «Творческое открытие». Вручение состоялось в ночь с 31 мая на 1 июня в рамках юбилейного, XX Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес», который прошел в ГМИИ им. Пушкина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Марине Неёловой вручили премию им. Олега Янковского «Творческое открытие»
фото: tass.ru

Из-за пандемии мероприятие впервые состоялось в виде большого онлайн-концерта «Оптимистические выступления. Живой эфир», трансляция которого доступна на сайте Первого канала. В залах Пушкинского музея Евгений Миронов прочитал «Болдинскую осень» Давида Самойлова, а потом к актеру присоединились Марина Неёлова и Виктор Рыжаков. В исполнении этого трио прозвучали несколько произведений Александра Сергеевича Пушкина. В фестивале также приняли участие Юрий Башмет, Екатерина Шипулина, Валерий Сюткин и многие другие. В заключительной части концерта прошло вручение премии. Финалом стало исполнение песни «Давайте негромко» из фильма Марка Захарова «Обыкновенное чудо», роль сказочника в котором сыграл народный артист СССР Олег Янковский.

Открытый фестиваль искусств «Черешневый лес» проходит с 2001 года. Каждую весну этот смотр представляет большую программу театральных и кинопремьер, музыкальных событий, выставок, издательских и арт-проектов. Фестиваль приглашает мировых звезд и открывает новые имена.
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