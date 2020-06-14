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БДТ поставил первый в России Minecraft-спектакль

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Новости театра >>
14 июня 2020
Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова 14 июня в 21:00 на официальной странице в социальной сети ВКонтакте и на YouTube-канале представит публике первую в России премьеру Minecraft-спектакля. Это будет 15-минутный «Вишнёвый сад» молодого режиссёра Эдгара Закаряна по мотивам чеховской пьесы, сообщает пресс-служба театра.

Актёрам Ирине Патраковой, Виктору Княжеву, Алексею Фурманову и Максиму Бравцову предстоит совместно с ботом-зомби сыграть спектакль, в реальном времени играя и озвучивая своих персонажей. Постановкой откроется серия minecraft-спектаклей по мотивам школьной программы по литературе.

БДТ поставил первый в России Minecraft-спектакль
фото: vk.com

Как отмечается на странице БДТ ВКонтакте, «геймеры и зрители смогут увидеть спектакль и погулять по виртуальному БДТ, копия которого была выстроена игроками Minecraft под руководством архитектора Андрея Воронова. Зрительный зал в знаменитом синем цвете БДТ, греческий зал, парадная лестница… путешествовать по виртуальному театру оказывается так же увлекательно, как и по знаменитому зданию на Фонтанке, 65. А в 21:00 прозвучит третий звонок, в зрительном зале потухнет свет, откроется занавес и зрители увидят на сцене краткую версию "Вишнёвого сада", ироничный, но достоверный brief знаменитой пьесы».

У обладателей лицензионной версии игры Minecraft Java есть возможность скачать необходимый лаунчер 14 июня с 11:00 до 20:00 на сайте театра – процедура установки стандартная. Сервер БДТ откроется в 20:50, но следует учитывать, что погулять по театру и зайти в виртуальный зрительный зал смогут только 90 игроков.
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БДТ поставил первый в России Minecraft-спектакль фотографии
БДТ поставил первый в России Minecraft-спектакль фотографии
БДТ поставил первый в России Minecraft-спектакль фотографии
БДТ поставил первый в России Minecraft-спектакль фотографии
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