БДТ поставил первый в России Minecraft-спектакль

Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова
14 июня в 21:00 на официальной странице в социальной сети ВКонтакте
и на YouTube-канале
представит публике первую в России премьеру Minecraft
-спектакля. Это будет 15-минутный «Вишнёвый сад
» молодого режиссёра Эдгара Закаряна
по мотивам чеховской пьесы, сообщает пресс-служба театра.
Актёрам Ирине Патраковой
, Виктору Княжеву
, Алексею Фурманову
и Максиму Бравцову
предстоит совместно с ботом-зомби сыграть спектакль, в реальном времени играя и озвучивая своих персонажей. Постановкой откроется серия minecraft-спектаклей по мотивам школьной программы по литературе.
Как отмечается на странице БДТ
ВКонтакте, «геймеры и зрители смогут увидеть спектакль и погулять по виртуальному БДТ, копия которого была выстроена игроками Minecraft под руководством архитектора Андрея Воронова. Зрительный зал в знаменитом синем цвете БДТ, греческий зал, парадная лестница… путешествовать по виртуальному театру оказывается так же увлекательно, как и по знаменитому зданию на Фонтанке, 65. А в 21:00 прозвучит третий звонок, в зрительном зале потухнет свет, откроется занавес и зрители увидят на сцене краткую версию "Вишнёвого сада", ироничный, но достоверный brief знаменитой пьесы».
У обладателей лицензионной версии игры Minecraft Java есть возможность скачать необходимый лаунчер 14 июня с 11:00 до 20:00 на сайте театра
– процедура установки стандартная. Сервер БДТ откроется в 20:50, но следует учитывать, что погулять по театру и зайти в виртуальный зрительный зал смогут только 90 игроков.
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