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Борис Морозов расстаётся с постом главного режиссёра Театра Российской Армии

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18 июня 2020
Борис Морозов покидает пост главного режиссёра Театра Армии, сообщается на сайте театра.

Борис Морозов расстаётся с постом главного режиссёра Театра Российской Армии
фото: teatrarmii.ru

«Борис Морозов стал главным режиссёром театра в 1995 году и за годы творческой деятельности он воспитал много учеников, поставил в театре 26 спектаклей, среди которых "Много шума из ничего" У. Шекспира, "Царь Фёдор Иоаннович" А.К. Толстого, "Кабала святош" Ж.Б. Мольера, "Красное колесо" А. Солженицына и др. Коллектив театра благодарит Бориса Афанасьевича за огромный вклад в театральное искусство, многолетнюю интересную творческую жизнь театра и надеется на дальнейшее продолжение сотрудничества», – говорится в сообщении.

16 июня Морозову вручили медаль Минобороны России за неоценимый вклад в творческую жизнь Театра Армии и ценный подарок от руководства ведомства.
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