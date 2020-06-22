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Кирилла Серебренникова хотят приговорить к шести годам колонии

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Новости театра >>
22 июня 2020
На 51-м заседании по делу «Седьмой студии» прокурор попросил суд назначить режиссеру Кириллу Серебренникову шесть лет колонии и штраф в размере 800 тысяч рублей, сообщает «РИА».

Кирилла Серебренникова хотят приговорить к шести годам колонии
фото: life.ru

Прокуратура также просит пять лет лишения свободы и штраф 300 тысяч для генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, а для Софьи Апфельбаум и Юрия Итина — четыре года и 200 тысяч рублей. Кроме того, всех обвиняемых могут лишить возможности занимать должности. Минкультуры, выступающее потерпевшим по делу, отказалось комментировать происходящее. Как говорится в сообщении ведомства, «признание или непризнание экспертизы, равно как и любого другого документа в процессе, то есть оценка доказательств — исключительная компетенция суда».

Ранее по инициативе худрука воронежского Камерного театра Михаила Бычкова было опубликовано открытое письмо к министру культуры РФ Ольге Любимовой с призывом отозвать иск. Подписи поставили более трёх с половиной тысяч деятелей культуры, в числе которых Алексей Герман-младший, Валерий Тодоровский, Татьяна Толстая, Алексей Серебряков, Данила Козловский, Антон Долин, Леонид Парфёнов, Чулпан Хаматова и многие другие.

Дело «Седьмой студии» началось в 2017-м году. Его фигуранты обвиняются в хищении денег, выделенных Минкультуры на театральный проект «Платформа», который в настоящий момент оценивается в 128,9 млн рублей. Серебренников, Малобродский, Итин и Апфельбаум свою вину отрицают.
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