Кирилла Серебренникова хотят приговорить к шести годам колонии

На 51-м заседании по делу «Седьмой студии» прокурор попросил суд назначить режиссеру Кириллу Серебренникову шесть лет колонии и штраф в размере 800 тысяч рублей, сообщает «РИА».
фото: life.ru
Прокуратура также просит пять лет лишения свободы и штраф 300 тысяч для генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, а для Софьи Апфельбаум и Юрия Итина — четыре года и 200 тысяч рублей. Кроме того, всех обвиняемых могут лишить возможности занимать должности. Минкультуры, выступающее потерпевшим по делу, отказалось комментировать происходящее. Как говорится в сообщении ведомства, «признание или непризнание экспертизы, равно как и любого другого документа в процессе, то есть оценка доказательств — исключительная компетенция суда».
Дело «Седьмой студии» началось в 2017-м году. Его фигуранты обвиняются в хищении денег, выделенных Минкультуры на театральный проект «Платформа», который в настоящий момент оценивается в 128,9 млн рублей. Серебренников, Малобродский, Итин и Апфельбаум свою вину отрицают.
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