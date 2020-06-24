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Владимир Панков в «Ленкоме» осуществит постановку мюзикла по «Дон Кихоту»

24 июня
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Новости театра >>
24 июня 2020
Режиссёр Владимир Панков готовит для «Ленкома Марка Захарова» мюзикл «Человек из Ламанчи» по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Об этом рассказал ТАСС директор театра Марк Варшавер.

«Следующий сезон мы начнём сразу с Панковым Владимиром Николаевичем, он поставит мюзикл "Человек из Ламанчи" про Дон Кихота у нас в театре», — сообщил он.

Владимир Панков
фото: tvkultura.ru

Кроме того, в новом сезоне зрителей ожидают премьеры «Моей прекрасной Галатеи» по «Пигмалиону» Бернарда Шоу в постановке Сергея Дьячковского и спектакля Романа Самгина «Под одной крышей» по одноимённой пьесе Людмилы Разумовской, в котором сыграют Татьяна Кравченко и Олеся Железняк.

В марте этого года стало известно, что на сцену «Ленкома» вернётся «Поминальная молитва», основанная на одноимённой пьесе Григория Горина. Режиссёром обновлённой версии стал Александр Лазарев, а премьера запланирована на декабрь. Знаменитый спектакль Марка Захарова с Евгением Леоновым, Владимиром Стекловым, Татьяной Пельтцер, Всеволодом Ларионовым и Александром Абдуловым шёл в театре 30 лет назад.
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Александр АбдуловМарк ВаршаверГригорий ГоринСергей ДьячковскийОлеся ЖелезнякМарк ЗахаровТатьяна КравченкоАлександр Лазарев (младший)Всеволод ЛарионовЕвгений ЛеоновВладимир ПанковТатьяна ПельтцерЛюдмила РазумовскаяРоман СамгинВладимир Стеклов
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