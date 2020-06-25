Екатерина Варнава, Игорь Миркурбанов и Александр Семчев озвучили осовремененного «Пигмалиона»

анонс

24 июня Владимир Панков в «Ленкоме» осуществит постановку мюзикла по «Дон Кихоту» «Человек из Ламанчи» станет одной из первых премьер нового сезона.

22 июня Кирилла Серебренникова хотят приговорить к шести годам колонии Прокурор запросил приговор на 51-м заседании по делу «Седьмой студии».

18 июня Борис Морозов расстаётся с постом главного режиссёра Театра Российской Армии Он проработал в театре 25 лет.