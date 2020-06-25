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Екатерина Варнава, Игорь Миркурбанов и Александр Семчев озвучили осовремененного «Пигмалиона»

25 июня
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Новости театра >>
25 июня 2020
Актеры МХТ им. ЧеховаИгорь Миркурбанов и Александр Семчев — вместе с Екатериной Варнавой озвучили новый аудиоспектакль Мобильного художественного театра (МХТ) «Пигмалион» по мотивам пьесы Бернарда Шоу, сообщает пресс-служба проекта.

Екатерина Варнава, Игорь Миркурбанов и Александр Семчев озвучили осовремененного «Пигмалиона»
фото: Пресс-служба Мобильного художественного театра

Действие разворачивается в недалеком будущем. Москва готовится к 90-летию визита Бернарда Шоу. Банкир и отставной министр выпивают в баре и обсуждают, что пересмотрели свою прежнюю жизнь: хватит гнаться за деньгами, сидеть в офисе и пялиться в компьютер. В этот момент они замечают неподалеку известную инстаграм-блогершу. Пытаются с ней познакомиться, но совершенно не понимают, что она говорит. Ее язык и ее ценности слишком непохожи на их собственные. Тогда они решают, что инстаграмщица – яркий пример человека, который живет здесь и сейчас и берет от жизни все. Мужчины спорят, сможет ли отставной министр стать таким же (банкир не рискует). Инстаграмщица соглашается помочь ему. Полгода она обучает экс-министра, превращая его в популярного степдап-комика.

В озвучивании также приняли участие Василий Михайлов, Авангард Леонтьев, Алиса Кретова и Анастасия Великородная. Одному из персонажей подарил свой голос Александр Незлобин, который работал и над сценарием вместе с создателем МХТ Михаилом Зыгарем. Маршрут спектакля начинается на Пушкинской площади у памятника поэту и приводит к фонтану у Большого театра. «Пигмалион» выпущен к годовщине создания МХТ: 19 июня мобильному театру исполнился один год.
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Екатерина Варнава, Игорь Миркурбанов и Александр Семчев озвучили осовремененного «Пигмалиона» фотографии
Екатерина Варнава, Игорь Миркурбанов и Александр Семчев озвучили осовремененного «Пигмалиона» фотографии
Екатерина Варнава, Игорь Миркурбанов и Александр Семчев озвучили осовремененного «Пигмалиона» фотографии
Екатерина Варнава, Игорь Миркурбанов и Александр Семчев озвучили осовремененного «Пигмалиона» фотографии
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