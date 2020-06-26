Кириллу Серебренникову дали три года условно

Сегодня, 26 июня, в зале Мещанского суда огласили приговор по делу «Седьмой студии». Кирилл Серебренников
, Юрий Итин
и Алексей Малобродский
признаны виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере. Их обязали выплатить 128,9 млн рублей в качестве штрафа и запретили занимать госдолжности. Серебренников и Итин получили три года условно, Малобродский — два. В срок наказания будет зачтено время задержания и нахождения под домашним арестом.
Еще одна фигурантка дела — бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум
— также получила штраф, но была освобождена от его уплаты из-за истечения срока давности. По словам судьи, она не была замешана в преступлении, однако совершила халатность, повлекшую за собой причинение ущерба. Об этом сообщает «Ъ»
.
Суд постановил, что «заведомо зная о выделении денежных средств, Серебренников и Итин путем обмана сотрудников Минкультуры приняли решение создать устойчивую, сплоченную группу (позже в нее вошел Малобродский). Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений. Бюджетные средства обналичивались по фиктивным договорам с фирмами, которые в действительности не работали»
. Существование «Платформы» не ставилось под сомнение, однако главный вопрос разбирательства заключался именно в том, что не все деньги были потрачены на проект.
Судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева
зачитала, что в 2011 году между Минкультуры и «Седьмой студией» был заключен госконтракт на 10 млн руб. В ведомство сдавались отчеты со сведениями о якобы выполненных мероприятиях. Их подписывала Софья Апфельбаум, «не осведомленная о преступном характере происходящего»
. О «замысле» Серебренникова не знали и главы подконтрольных «преступной группе» компаний (Педченко, Дорошенко, Синельников), на счета которых в 2011-2014 годах производились переводы денег в размере 132 млн 727 тыс. рублей. Из этой суммы Итин, Серебренников и Малобродский изъяли 128 млн и распорядились ими по своему усмотрению. Согласно приговору, их вина подтверждается показаниями потерпевшей стороны — юриста Минкульта Людмилы Смирновой
, а также свидетелями, в числе которых бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева
. Она утверждает, что только 90 млн рублей пошли на «Платформу», а 120 млн оказались похищены. Из этой суммы лично Масляева украла 5 млн рублей. Вина подсудимых также подтверждается отчетами «Винзавода» о продаже билетов на «Платформу». Однако в ходе следствия суд учел данные о личности подсудимых, их характеристики и сведения о том, что у них есть госнаграды.
Просьба привлечь ответственных лиц «Седьмой студии» к ответственности прозвучала в выдержке из письма Минкульта. Глава ведомства Ольга Любимова
отметила, что «в «деле Серебренникова» речь идет о причинении крупного ущерба государству, министерство — потерпевшая сторона. Министерство культуры принимает законодательные меры, чтобы впредь творцы не имели дела с финансовыми операциями»
.
Когда появилась и чем занималась «Седьмая студия»?
Кирилл Серебренников
учредил автономную некоммерческую организацию (АНО) «Седьмая студия
» в июле 2011 года для реализации проекта «Платформа
», который предполагал создание до 10 экспериментальных спектаклей в год, новых музыкальных и хореографических произведений, организацию гастролей театров современного танца из регионов России в Москве и много другое. На него выделило деньги Министерство культуры в рамках программы по популяризации современного искусства. Соответствующее постановление
о ежегодной субсидии в размере 70 млн рублей подписал Владимир Путин
.
С чего началось дело «Театральное дело»?
Дело о хищении бюджетных средств было заведено Следственным комитетом по Москве в 2015 году. Однако широкую огласку получило в мае 2017-го после обысков
в квартире Кирилла Серебренникова, театре «Гоголь-центр
», где он является худруком, и еще по 17 адресам, в числе которых дома сотрудников «Седьмой студии», территории «Винзавода
» и Российского академического молодежного театра (РАМТ)
.
Кто проходит обвиняемым по делу и какова версия следствия?
В мае 2018 года СК завел уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Помимо Серебренникова на скамье подсудимых оказались бывший генпродюсер «Седьмой студии» и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский
, экс-руководитель департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ, директор РАМТа Софья Апфельбаум
и гендиректор АНО и экс-директор Ярославского драмтеатра им. Волкова Юрий Итин
. По мнению обвинения, они готовили для отчетности в Минкультуры неверные сметы с завышенной стоимостью работ и фальшивые документы и тем самым украли 129 млн рублей, выделенных из бюджета с 2011 по 2014 год на реализацию проекта «Платформа». Фигуранты свою вину отрицают. В отдельное производство выделено дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой
, которая дала признательные показания и согласилась сотрудничать со следствием. По ее словам, за время работы она вывела на счета фирм-однодневок не менее 100 млн рублей. По отдельному делу проходит и генпродюсер АНО Екатерина Воронова
. Она, по материалам следствия, уехала из России весной 2017 года, после чего ее объявили в розыск и предъявили обвинение заочно.
Как проходил процесс?
Судебный процесс начался 7 октября 2018 года в Мещанском суде. С августа 2017-го режиссер находился
под домашним арестом. 8 апреля 2019-го вместе с Итиным и Апфельбаум его отпустили
под подписку о невыезде. В мае того же года аналогичная мера пресечения была выбрана и для Малобродского, который также находился под домашним арестом, а до этого почти год провел в СИЗО. До настоящего времени для уточнения суммы ущерба в рамках дела проводили три экспертизы.
Изначально Минкультуры заявило
о намерении взыскать с обвиняемых около 133 млн рублей. Фигуранты дела неоднократно заявляли о подделке их подписей в некоторых материалах дела, а помощник бухгалтера Масляевой, проходящая как свидетель, отметила давление со стороны следствия. 16 августа 2019-го повторная экспертиза пришла
к выводу, что стоимость проекта с учетом налогов должна была составить более 300 млн рублей. Тем временем государство за весь период выделило на него только 216 млн рублей, а «Седьмой студии» удалось сэкономить. Однако 11 сентября дело было возвращено в суд. 1 июня текущего года третья комплексная экспертиза объявила, что расходы были завышены в 2,5 раза, а ущерб государству мог составить около 129 млн рублей, после чего Минкультуры снизило исковые требования до этой суммы. Прения по делу «Седьмой студии» начались 22 июня. В ходе 51-го заседания прокурор попросил
суд назначить Кириллу Серебренникову шесть лет колонии и штраф в размере 800 тысяч рублей, приговорить Алексея Малобродского к пяти годам лишения свободы (штраф 300 тысяч), а Софью Апфельбаум и Юрия Итина — к четырем годам (штраф 200 тысяч).
Не рассчитывая на положительный исход событий, Алексей Малобродский, прибыл на оглашение приговора 26 июня уже с вещами. Еще до начала заседания у здания собралась толпа
людей, поэтому полиции пришлось усилить ограждение. Поддержать фигурантов дела также пришли Юлия Ауг
, Виктория Исакова
, Дмитрий Волкострелов
, Анатолий Белый
, Юлия Пересильд
, Екатерина Варнава
, Никита Кукушкин
, рэпер Оксимирон
и многие другие деятели культуры.
обсуждение >>