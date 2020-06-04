Павел Ворожцов и Фёдор Лавров стали Малышом и Карлсоном

фото: пресс-служба Мобильного художественного театра
По сюжету тридцатилетний мужчина звонит в службу доставки. Консультанта зовут Карлсон, и это сбивает героя с толку. Ведь именно так звали друга его детства, из-за которого у него было много проблем. Тот в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил во что только не впутывал нелюдимого мальчика. А потом улетел. Он обещал вернуться, но так и не вернулся. И вот они снова встретились — Малыш и Карлсон 20 лет спустя. Однако, чем дальше заходит разговор, тем больше открывается загадочных обстоятельств, заставляя героя усомниться: а был ли Карлсон?
«Мы специально написали пьесу, которую актёры сыграют в прямом эфире инстаграма. Это будет не запись, которую включили онлайн – наоборот, всё вживую, здесь и сейчас, как в традиционном театре. Мне кажется диджитал театр в прямом эфире – это прекрасный новый жанр, у которого большое будущее. И это очень сильно отличается от стандартной видеоверсии спектакля, сыгранного на сцене – он уже поставлен для инстаграма, а значит, смотрится очень органично даже в телефоне», — рассказал о постановке автор спектакля и художественный руководитель МХТ Михаил Зыгарь.
После премьеры спектакль будет доступен в приложении МХТ, которое можно скачать в App Store или Google Play. Стоимость билета на любой спектакль Мобильного художественного театра — 379 рублей, либо бесплатно при подписке Яндекс.Плюс.
МХТ обычно создаёт аудиоспектакли с заранее подготовленным маршрутом прогулок. С началом карантина театр стал выпускать спектакли, действие которых происходит в одной комнате («Елизавета Бам», «Отравленный пояс», «Академия смеха» и «9 движений»), то есть для домашнего прослушивания. Уже в этом месяце в Приложении МХТ появятся ещё два спектакля, один из них создан специально для занятий бегом.
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