Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Павел Ворожцов и Фёдор Лавров стали Малышом и Карлсоном

4 июня
2020 год
январь 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2020
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2020
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
4 июня 2020
Мобильный художественный театр 7 июня в 19:00 покажет бесплатно первый спектакль «Карлсон навсегда» в прямом эфире Instagram-аккаунтов МХТ @mobile.theater и Михаила Зыгаря @zygaro. Главные роли в постановке Елены Маховой исполнят Павел Ворожцов и Фёдор Лавров. Как уточняет пресс-служба театра, для просмотра зрителю понадобится только телефон.

Павел Ворожцов и Фёдор Лавров стали Малышом и Карлсоном
фото: пресс-служба Мобильного художественного театра

По сюжету тридцатилетний мужчина звонит в службу доставки. Консультанта зовут Карлсон, и это сбивает героя с толку. Ведь именно так звали друга его детства, из-за которого у него было много проблем. Тот в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил во что только не впутывал нелюдимого мальчика. А потом улетел. Он обещал вернуться, но так и не вернулся. И вот они снова встретились — Малыш и Карлсон 20 лет спустя. Однако, чем дальше заходит разговор, тем больше открывается загадочных обстоятельств, заставляя героя усомниться: а был ли Карлсон?

«Мы специально написали пьесу, которую актёры сыграют в прямом эфире инстаграма. Это будет не запись, которую включили онлайн – наоборот, всё вживую, здесь и сейчас, как в традиционном театре. Мне кажется диджитал театр в прямом эфире – это прекрасный новый жанр, у которого большое будущее. И это очень сильно отличается от стандартной видеоверсии спектакля, сыгранного на сцене – он уже поставлен для инстаграма, а значит, смотрится очень органично даже в телефоне», — рассказал о постановке автор спектакля и художественный руководитель МХТ Михаил Зыгарь.


После премьеры спектакль будет доступен в приложении МХТ, которое можно скачать в App Store или Google Play. Стоимость билета на любой спектакль Мобильного художественного театра — 379 рублей, либо бесплатно при подписке Яндекс.Плюс.

МХТ обычно создаёт аудиоспектакли с заранее подготовленным маршрутом прогулок. С началом карантина театр стал выпускать спектакли, действие которых происходит в одной комнате («Елизавета Бам», «Отравленный пояс», «Академия смеха» и «9 движений»), то есть для домашнего прослушивания. Уже в этом месяце в Приложении МХТ появятся ещё два спектакля, один из них создан специально для занятий бегом.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Юлия Пересильд, Павел Деревянко и Юрий Колокольников озвучили аудиоспектакли про самоизоляцию
Поиск по меткам
коронавирус
персоны
Павел ВорожцовМихаил ЗыгарьФёдор ЛавровЕлена Махова

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Гедиминас Гирдвайнис
3 июня ушёл из жизни актёр Гедиминас Гирдвайнис.
Владимир Шибанков
1 июня ушёл из жизни актёр Владимир Шибанков.

День рождения >>

Александр Баринов
Александр Бениаминов
Олег Билик
Дмитрий Варшавский
Алёна Галлиардт
Ольга Долинина
Евгений Косырев
Ольга Сухарева
Павел Фартуков
Расселл Брэнд
Владислав Вальтер
Анджелина Джоли
Розалинд Расселл
Юлиан Свежевский
Изабелла Скорупко
Ноа Уайл
все родившиеся 4 июня >>

Афиша кино >>

Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
Артур и Мерлин: Рыцари Камелота
боевик, исторический фильм, приключения
Великобритания, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен