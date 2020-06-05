Игра The Sims 4 послужила «сценой» для спектаклей Мастерской Брусникина

Согласно пресс-службе Мастерской, «Тоска по спектаклю» представляет собой «серию видеоспектаклей, которые рождаются из ностальгии по нормальной жизни, когда можно было репетировать пьесы, показывать их живым зрителям, сидящим бок о бок».
Ранее «Небо» и другие пьесы Курочкина были включены в репертуар Мастерской Брусникина в виде спектакля «Выключатель». Теперь настало время для освоения 3D-пространства.
Голоса персонажам «Неба» подарили Марина Васильева, Алиса Кретова, Алексей Любимов и Гладстон Махиб. За постановку отвечает Эмилия Кивелевич, которая уже экспериментировала с подачей материала через виртуальный мир четвертой части игры The Sims. Её первым опытом стал «Бассейн», основанный на «Бесприданнице» Островского. Премьера спектакля состоялась в Театре на Таганке в рамках арт-лаборатории «Смещение», а также его показали в рамках выставки «What time are you? Прогулка в игровом времени» в HSE Art Gallery.
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