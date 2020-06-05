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Онлайн-кинотеатр Okko сделал подборку ко дню рождения Пушкина

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Новости театра >>
5 июня 2020
Okko совместно со Сбербанком презентовал мультимедийную коллекцию, приуроченную ко дню рождения великого русского поэта и драматурга Александра Сергеевича Пушкина. В неё вошли спектакли, оперные постановки, балет и фильмы по мотивам пушкинских произведений. Контент предназначен для аудитории различного возраста и является бесплатной для всех зарегистрированных пользователей в рамках проекта «Искусство онлайн», уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Онлайн-кинотеатр Okko сделал подборку ко дню рождения Пушкина
фото: myudm.ru

Для детской аудитории представлено два кукольных спектакля: «Сказка о рыбаке и рыбке» Кировского театра кукол и «Руслан и Людмила» Омского театра кукол. Первый прошёл конкурс Союза театральных деятелей РФ и был отобран в числе семи лучших театральных постановок России для детей 2019 года. Поэма «Руслан и Людмила», которой в этом году исполняется 200 лет, поставлена с использованием кукол разных систем управления, а в оформлении сцены применены рисунки из оригиналов рукописи поэта.

«Пушкин. Выстрел» в постановке ГБУК «Новый балет» — премьера этого года, демонстрирующая хореографическую версию биографии поэта и одного из произведений известного цикла «Повести Белкина». Пушкинские герои превращены в символичных персонажей жизни автора, прошедших с ним путь чести, мести и прощения.

Онлайн-кинотеатр Okko сделал подборку ко дню рождения Пушкина
фото: портрет Пушкина кисти Ореста Кипренского

Поклонники оперного искусства смогут послушать две версии одной из самых исполняемых опер мира — «Пиковую даму» Петра Ильича Чайковского — в постановке Большого театра «Лисео» Барселоны и Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Этот же сюжет лёг в основу одноимённого фильма Игоря Масленникова, вошедшего в коллекцию. Любителям кино доступна и другая классика советского кинематографа — «Евгений Онегин» Романа Тихомирова. В подборку также вошла лекция из цикла «Третьяковка со Шнуром», посвящённая портрету Пушкина кисти художника Ореста Кипренского.

«Искусство онлайн» — это совместный проект Сбербанка и Okko, который открывает бесплатный доступ к коллекции из более 300 спектаклей, концертов, виртуальных экскурсий и другого видеоконтента от ведущих культурных площадок страны. В коллекцию входит платная подборка концертов и спектаклей от мировых звезд классической сцены. Медиатека проекта пополняется ежедневно.
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