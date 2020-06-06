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В российских театрах возобновляются репетиции

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6 июня 2020
С начала июня в российских театрах возобновляются репетиции. Первыми к работе вернулись артисты оперы и балета Мариинки, а также театры и концертные залы Пермского края, сообщает ТАСС со ссылкой на их пресс-службы.

В российских театрах возобновляются репетиции
фото: YouTube-канал Мариинского театра

В Мариинском театре уже разрешены индивидуальные балетные уроки для танцовщиков и вокалистов. На всех занятиях соблюдаются строгие ограничения по количеству участников — не более двух артистов, педагога и концертмейстера в балетном классе и не более одного артиста и педагога в оперном. Перед каждой репетицией проводится обязательный медицинский осмотр, а после — уборка, дезинфекция поверхностей и обеззараживание воздуха. В театре отметили, что большая часть труппы по-прежнему продолжает заниматься дома. Кроме того, Мариинка ранее начала еженедельно публиковать на своем официальном YouTube-канале записи балетных уроков, чтобы в том числе помогать танцовщикам поддерживать форму.

Сегодня худрук Мариинского театра Валерий Гергиев обратился к главе Роспотребнадзора с просьбой о возобновлении выступлений. Он с тревогой отметил, что, «если [здания Мариинского театра] еще будут пустовать три месяца, от былой славы коллектива может остаться очень немногое».

Возвращаются к работе и регионы. В Пермском крае репетиции смогли начать 29 организаций. Министр культуры края Вячеслав Торчинский рассказал, что театры провели масштабную работу. Они не только сохранили коллективы, но и более двух месяцев самоизоляции продолжали активную деятельность в онлайн-режиме.
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