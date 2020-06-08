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Творческие коллективы театров Москвы смогут приступить к репетициям с 9 июня

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8 июня 2020
С 9 июня творческие коллективы театров, концертных залов и цирков столицы смогут приступить к репетициям без участия зрителей. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Мэра Москвы.

Творческие коллективы театров Москвы смогут приступить к репетициям с 9 июня
фото: mos.ru

Как сообщила министр культуры Ольга Любимова, федеральные учреждения культуры в регионах, где снят режим самоизоляции, также вновь приступят к работе. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российские театры полноценно заработают осенью, а кинотеатры откроются уже в середине июля. Кроме того, по указу мэра Сергея Собянина в Москве разрешено возобновить киносъемки при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

«Московская кинокомиссия не приостанавливала взаимодействие с кинопроизводителями и работу с заявками на содействие съемкам в летний период. Но теперь, когда ограничения на киносъемочную деятельность сняты и с 9 июня киносъемки разрешены, мы начинаем принимать заявки с конкретными датами съемок», — рассказала глава Москино и ответственный секретарь Московской кинокомиссии Светлана Максимченко.
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