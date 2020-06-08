Творческие коллективы театров Москвы смогут приступить к репетициям с 9 июня

анонс

К работе приступили Мариинка и 29 учреждений Пермского края.

5 июня

Онлайн-кинотеатр Okko сделал подборку ко дню рождения Пушкина

В неё вошли спектакли, оперные постановки, балет и фильмы по мотивам пушкинских произведений.