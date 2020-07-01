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Экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву освободили от наказания за фактическим отбытием

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1 июля 2020
Мещанский суд Москвы признал бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву виновной по делу о хищении 129 млн рублей и приговорил к двум годам и трем месяцам колонии. Она была освобождена от наказания в связи с отбытием этого срока на стадии следствия – в СИЗО и под домашним арестом, сообщает ТАСС.

Экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву освободили от наказания за фактическим отбытием
фото: Андрей Никеричев / Агентство Москва

В приговоре суд удовлетворил иск Министерства культуры как потерпевшей стороны, по которому Масляева так же, как и Кирилл Серебренников, Юрий Итин и Алексей Малобродский, должна возместить денежный ущерб. Экс-бухгалтер полностью согласилась с позицией гособвинения. Ее дело выделили в отдельное производство, поскольку она единственная дала признательные показания и заключила сделку со следствием.

Приговор по делу «Седьмой студии» был оглашен 26 июня. Серебренникову, Итину и Малобродскому были назначены условные сроки и штрафы. Еще одна фигурантка дела — бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум — также получила штраф, но была освобождена от его уплаты из-за истечения срока давности. Защита Серебренникова уже заявила о намерении обжаловать приговор.
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