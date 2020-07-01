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«Звезда Театрала» объявила лонг-лист из 170 номинантов

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1 июля 2020
Дирекция международной премии «Звезда Театрала» объявила лонг-лист из 170 номинантов. Кто из них попадёт в шорт-лист, а затем станет победителем, решит зрительское голосование, которое началось на сайте премии, сообщают организаторы.

«Звезда Театрала» объявила лонг-лист из 170 номинантов
фото: Пресс-служба премии «Звезда Театрала»

Впервые за 13 лет существования «Звезда Театрала» проводила сбор заявок в экстремальных условиях, когда театры ушли на карантин и многие премьеры не состоялись. Чтобы поддержать актеров и режиссеров, которые не прекращали свою деятельность в условиях самоизоляции, дирекция учредила номинацию «Лучший арт-ответ пандемии», специально для которой количество претендентов на награду увеличили с 10 до 15. В их числе скринлайф-сериал Константина Богомолова «Безопасные связи», БДТdigital, «Внеклассные чтения» от «Мастерской Петра Фоменко», «Самоизалейшн хитс» ретро-группы «Сладкий мёд», организованной МХТ им. Чехова, антивирусный проект «Доктор Чехов» от «Современника», инстаграм-мюзикл «Мой длинноногий деда» режиссера Алексея Франдетти и другие.

На звание лучшего режиссера претендуют Кирилл Серебренников, Евгений Арье, Юрий Грымов, Максим Диденко, Дмитрий Крымов, Евгений Марчелли, Андрей Могучий, Владимир Панков, Алексей Франдетти и Игорь Яцко. За главную награду среди спектаклей большой формы поборются «Пер Гюнт» Юрия Бутусова, «Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных» Олега Глушкова, «Инспектор пришёл» Олега Пышненко, «Сказка про последнего ангела» Андрея Могучего, «Ревизор» Сергея Газарова, «Красавец мужчина» Василия Фёдорова, «На всякого мудреца довольно простоты» Сергея Безрукова и Аллы Решетниковой, «Неаполитанские каникулы» Паоло Эмилио Ланди, «Хотим сыграть Мольера» Александра Ширвиндта и «Шутники» Евгения Марчелли. В категории «Лучший спектакль» малой формы представлены «Слово о полку Игореве» Кирилла Вытоптова, «Тот самый М.» Александра Серенко, «Амадей» Марка Розовского, «Борис» Дмитрия Крымова, «Посадить дерево» Марины Брусникиной и другие.

Небывалый ажиотаж вызвала новая номинация, впервые объявленная дирекцией премии в этом сезоне, — «Лучший любительский театр». В ней представлены коллективы из Тюмени, Хабаровска, Твери, Воронежа, Одинцово, Щелково, Омской области. В роли настоящей театральной столицы Сибири выступает Новосибирск, заявленный семь раз в пяти номинациях. Вместе с тем, в одной из недавних номинаций возникла обратная картина. Зрители предложили всего пять кандидатур из десяти возможных для награждения «Лучшей постановки иностранного режиссера в России» — «Дядя Ваня» Стефана Брауншвейга (Франция), «Маузер» Теодороса Терзопулоса (Греция), «Неаполитанские каникулы» Паоло Эмилио Ланди (Италия), «Ночной писатель» Яна Фабра (Бельгия)и «Превращение» Йозуа Рёзинга (Германия).

В числе претендентов на главную актерскую награду среди женщин — Нонна Гришаева, Валентина Абрамова, Ольга Баландина, Дарья Бурлюкало, Наталия Вдовина, Анастасия Волынская, Николина Калиберда, Валерия Ланская и Людмила Погорелова. За статуэтку «Лучшая мужская роль» сразятся Виктор Вержбицкий, Иван Добронравов, Игорь Костолевский, Александр Крюков, Владислав Миллер, Игорь Петренко, Денис Сорокотягин, Евгений Стычкин, Тимофей Трибунцев и Владимир Ярош.

Голосование по лонг-листу продлится до конца августа. По три кандидата, набравших наибольшее число голосов в каждой номинации, войдут в шорт-лист, который будет сформирован и объявлен в первой половине сентября. А уже по итогам осеннего голосования определятся имена лауреатов, которые будут объявлены и награждены 7 декабря на торжественной ежегодной церемонии в Театре Вахтангова.
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Звезда Театрала
персоны
Валентина АбрамоваЕвгений АрьеОльга БаландинаСергей БезруковКонстантин БогомоловМарина БрусникинаДарья БурлюкалоЮрий БутусовНаталия ВдовинаВиктор ВержбицкийАнастасия ВолынскаяКирилл ВытоптовСергей ГазаровОлег ГлушковНонна ГришаеваЮрий ГрымовМаксим ДиденкоИван ДобронравовНиколина КалибердаИгорь КостолевскийДмитрий КрымовАлександр Крюков (IV)Валерия ЛанскаяЕвгений МарчеллиВладислав МиллерАндрей МогучийВладимир ПанковИгорь ПетренкоЛюдмила ПогореловаОлег ПышненкоМарк РозовскийКирилл СеребренниковЕвгений СтычкинТимофей ТрибунцевВасилий ФёдоровАлексей ФрандеттиАлександр ШирвиндтВладимир ЯрошИгорь Яцко
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