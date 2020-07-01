«Звезда Театрала» объявила лонг-лист из 170 номинантов

анонс

1 июля Экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву освободили от наказания за фактическим отбытием Суд приговорил ее к двум годам и трем месяцам колонии.

26 июня Кириллу Серебренникову дали три года условно Все фигуранты дела, кроме Софьи Апфельбаум, выплатят штраф в размере 128,9 млн рублей.