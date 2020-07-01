Дирекция международной премии «Звезда Театрала» объявила лонг-лист из 170 номинантов. Кто из них попадёт в шорт-лист, а затем станет победителем, решит зрительское голосование, которое началось на сайте премии, сообщают организаторы.
Небывалый ажиотаж вызвала новая номинация, впервые объявленная дирекцией премии в этом сезоне, — «Лучший любительский театр». В ней представлены коллективы из Тюмени, Хабаровска, Твери, Воронежа, Одинцово, Щелково, Омской области. В роли настоящей театральной столицы Сибири выступает Новосибирск, заявленный семь раз в пяти номинациях. Вместе с тем, в одной из недавних номинаций возникла обратная картина. Зрители предложили всего пять кандидатур из десяти возможных для награждения «Лучшей постановки иностранного режиссера в России» — «Дядя Ваня» Стефана Брауншвейга (Франция), «Маузер» Теодороса Терзопулоса (Греция), «Неаполитанские каникулы» Паоло Эмилио Ланди (Италия), «Ночной писатель» Яна Фабра (Бельгия)и «Превращение» Йозуа Рёзинга (Германия).
Голосование по лонг-листу продлится до конца августа. По три кандидата, набравших наибольшее число голосов в каждой номинации, войдут в шорт-лист, который будет сформирован и объявлен в первой половине сентября. А уже по итогам осеннего голосования определятся имена лауреатов, которые будут объявлены и награждены 7 декабря на торжественной ежегодной церемонии в Театре Вахтангова.
обсуждение >>