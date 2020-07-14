Гоша Куценко сыграет в «Сценах из супружеской жизни»

В спектакле Кончаловского переосмыслен одноименный киносценарийИнгмара Бергмана, и действия перенесено из Швеции в СССР 1990-х. Разрушение семей и судеб, изменение ценностей отражались на каждом человеке. Насилие, эгоизм и жертвенность вылились в серьезный кризис отношений, который привел к расставанию главных героев.
«О странном периоде нашей жизни я вспоминаю, играя эту пьесу. О своей жизни, о родителях, о том, как это все было, — перестройка. Мы все прошли через это: кто старше взрослой собаки по возрасту. Время было непростое. Об этом нужно говорить», – отметил Гоша Куценко.
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