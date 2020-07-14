Объявлена новая дата премьеры мюзикла «Шахматы»

Премьера спектакля «Шахматы» на сцене Московского дома мюзикла (Театр МДМ) перенесена на 17 октября. Режиссером первой в России постановки знаменитого мюзикла выступил Евгений Писарев, сообщает пресс-служба компании «Бродвей Москва», которая осуществляет этот проект.
фото: Пресс-служба продюсерской компании «Бродвей Москва»
«Шахматы» в 1984 году создали три автора – британский драматург и обладатель премий «Эмми», «Оскар», «Грэмми» Тим Райс и шведские композиторы, участники группы ABBA Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус. Сюжет посвящен битве советского и американского гроссмейстеров за мировую шахматную корону, которая разворачивается на фоне холодной войны между двумя сверхдержавами – СССР и США. Прототипами двух главных героев стали великие шахматисты Анатолий Карпов, Борис Спасский, Виктор Корчной и Бобби Фишер.
Музыкальным руководителем отечественного спектакля стал британский дирижер Джон Ригби, в послужном списке которого несколько мировых постановок «Шахмат», а также мюзиклы «Иисус Христос – Суперзвезда» и «Призрак Оперы». Русский текст написал поэт и композитор Алексей Иващенко, а ответственной за хореографию была назначена Ирина Кашуба, поставившая «Стиляг» в Театре Наций и оперу «Сказка о царе Салтане» в Большом театре.
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