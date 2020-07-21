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Ирину Линдт, Алику Смехову и Алису Гребенщикову приняли в труппу МХАТа имени Горького

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Новости театра >>
21 июля 2020
Ирина Линдт, Алика Смехова и Алиса Гребенщикова вступят в актёрский коллектив МХАТа им. М. Горького в новом театральном сезоне, сообщает пресс-служба театра.

Ирину Линдт, Алику Смехову и Алису Гребенщикову приняли в труппу МХАТа имени Горького
фото: пресс-служба МХАТа имени Горького

Ирина Линдт в декабре 2019 года блестяще исполнила роль зажигательной Любови Орловой, исполнив песню «Журчат ручьи» в концерте-спектакле МХАТа имени Горького «Исаак Дунаевский. Коллайдер счастья». 17 и 18 сентября зритель сможет увидеть Ирину уже в качестве актрисы труппы театра в главной роли премьеры «Красный Моцарт», которой откроется новый театральный сезон.

По словам Линдт, её во МХАТе имени Горького «привлекает многогранность, разноплановая репертуарная политика, не ограничивающаяся жанром мюзикла, но включающая такие пьесы как "Три сестры", "Синяя птица". Это особая миссия — сохранить такие спектакли в репертуаре, и с ней с успехом справляется МХАТ под руководством нынешнего руководителя Эдуарда Боякова». Актриса проработала в Театре на Таганке 20 лет, своё решение о смене сцены называет взвешенным и продуманным. «Театр должен быть твоим домом, твоей энергией», – признаётся Ирина.

Ирину Линдт, Алику Смехову и Алису Гребенщикову приняли в труппу МХАТа имени Горького
фото: пресс-служба МХАТа имени Горького

Алиса Гребенщикова называет МХАТ имени Горького «пространством чистого творчества», свободным от каких-либо предрассудков, а Эдуарда Боякова — режиссёром, которого отличает особое чувство правды. Когда-то мхатовский спектакль «Её друзья» по пьесе Розова так сильно впечатлил актрису, что не оставил Алисе сомнений о том, куда поступать после института. Работа в МХАТ продлилась тогда два года и осталась для Алисы «плодотворным, но очень краткосрочным романом».

Все три актрисы уже репетируют в новом спектакле «Некурортный роман», премьера которого состоялась зимой 2020-го в рамках XIII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета. Документально-музыкальный спектакль московский зритель сможет увидеть 9 и 10 октября на Большой сцене театра. В основу постановки Сергея Глазкова и Эдуарда Боякова легли реальные истории разных женщин о подлинном, вечном и мимолётном, рассказанные Ириной Линдт, Алисой Гребенщиковой, Аликой Смеховой, Лидией Кузнецовой, Ларисой Некипеловой, Анной Галиновой и Елизаветой Базыкиной.
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МХАТ им.ГорькогоТеатр на Таганке

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Ирину Линдт, Алику Смехову и Алису Гребенщикову приняли в труппу МХАТа имени Горького фотографии
Ирину Линдт, Алику Смехову и Алису Гребенщикову приняли в труппу МХАТа имени Горького фотографии
Ирину Линдт, Алику Смехову и Алису Гребенщикову приняли в труппу МХАТа имени Горького фотографии
Ирину Линдт, Алику Смехову и Алису Гребенщикову приняли в труппу МХАТа имени Горького фотографии
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