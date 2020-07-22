Спектакль Александра Молочникова «Бульба. Пир» откроет новый сезон Театра на Малой Бронной

Новый сезон Театра на Малой Бронной
откроется 19 и 20 сентября премьерным спектаклем Александра Молочникова
«Бульба. Пир
» во «Дворце на Яузе», приютившем театр под руководством Константина Богомолова
, пока основную площадку ремонтируют.
Согласно «Театралу
», первый прогон постановки был показан 19 марта, в период отмены всех культурных мероприятий из-за пандемии коронавируса. После снятия карантинных ограничений постановочная команда вернулась к работе. В «фантазии на гоголевские темы»
Молочникова и драматурга Саши Денисовой
заняты вместе с труппой Театра на Малой Бронной приглашённые актёры Игорь Миркурбанов
, Юлия Хлынина
, Алексей Вертков
, Александр Кузнецов
, Гела Месхи
и Мария Шумакова
.
Зрителей ожидает история о Тарасе Бульбе, не имеющая «ничего общего с каноническим прочтением текста повести Гоголя»
. В спектакле будут затронуты отношения отцов и сыновей, а также любовь сына казачьего воеводы Андрия Бульбы и дочери европейского политика Хелены, охарактеризованная как «почти "Ромео и Джульетта"».
Молочников попытается найти ответ на вопрос «Могут ли быть счастливы сын православного фанатика и дочь идеолога новых европейских свобод?»
.
В конце мая стало известно, что российские театры после снятия ограничительных мер откроются
в сентябре, а первых зрителей будут рассаживать по местам в зрительном зале в шахматном порядке. Творческие коллективы театров, концертных залов и цирков столицы смогли приступить
к репетициям без участия зрителей с 9 июня.
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