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Спектакль Александра Молочникова «Бульба. Пир» откроет новый сезон Театра на Малой Бронной

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Новости театра >>
22 июля 2020
Новый сезон Театра на Малой Бронной откроется 19 и 20 сентября премьерным спектаклем Александра Молочникова «Бульба. Пир» во «Дворце на Яузе», приютившем театр под руководством Константина Богомолова, пока основную площадку ремонтируют.

Согласно «Театралу», первый прогон постановки был показан 19 марта, в период отмены всех культурных мероприятий из-за пандемии коронавируса. После снятия карантинных ограничений постановочная команда вернулась к работе. В «фантазии на гоголевские темы» Молочникова и драматурга Саши Денисовой заняты вместе с труппой Театра на Малой Бронной приглашённые актёры Игорь Миркурбанов, Юлия Хлынина, Алексей Вертков, Александр Кузнецов, Гела Месхи и Мария Шумакова.

Спектакль Александра Молочникова «Бульба. Пир» откроет новый сезон Театра на Малой Бронной
фото: mbronnaya.ru

Зрителей ожидает история о Тарасе Бульбе, не имеющая «ничего общего с каноническим прочтением текста повести Гоголя». В спектакле будут затронуты отношения отцов и сыновей, а также любовь сына казачьего воеводы Андрия Бульбы и дочери европейского политика Хелены, охарактеризованная как «почти "Ромео и Джульетта"». Молочников попытается найти ответ на вопрос «Могут ли быть счастливы сын православного фанатика и дочь идеолога новых европейских свобод?».

В конце мая стало известно, что российские театры после снятия ограничительных мер откроются в сентябре, а первых зрителей будут рассаживать по местам в зрительном зале в шахматном порядке. Творческие коллективы театров, концертных залов и цирков столицы смогли приступить к репетициям без участия зрителей с 9 июня.
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