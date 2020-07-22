Спектакль Александра Молочникова «Бульба. Пир» откроет новый сезон Театра на Малой Бронной

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21 июля

Ирину Линдт, Алику Смехову и Алису Гребенщикову приняли в труппу МХАТа имени Горького

Актрисы репетируют в новом спектакле «Некурортный роман», который московский зритель сможет увидеть 9 и 10 октября на Большой сцене театра.