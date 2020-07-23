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«Это всё она» с Юлией Ауг станет премьерой «Приюта комедианта» после карантина

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Новости театра >>
23 июля 2020
34-й театральный сезон для зрителей «Приюта комедианта» начнется с двух премьер. 21 августа выйдет спектакль «Это всё она» с Юлией Ауг в главной роли. А 27 августа состоится показ «Русской классики» Дмитрия Волкострелова, сообщает пресс-служба театра.

«Это всё она» с Юлией Ауг станет премьерой «Приюта комедианта» после карантина
фото: kudago.com

27 июля начнутся репетиции спектакля «Это всё она», семейной драмы пост-карантинной эпохи. Пьесу драматурга Александра Иванова поставит ученик Кирилла Серебренникова — режиссер Александр Созонов в тандеме с художником Павлом Семченко. Эта постановка ознаменует возвращение на петербургскую театральную сцену Юлии Ауг в качестве актрисы после 15-летнего перерыва.

«Это всё она» рассказывает историю рядовой российской семьи. После смерти отца отношения между матерью и сыном похожи на холодную войну. Чтобы разобраться в чувствах подростка и помочь ему, мать регистрирует фейковый аккаунт под именем девушки Тоффи и начинает переписываться с парнем. Рискованный и предательский шаг может оправдать только одно — герои не просто общаются, а становятся друзьями. Но как теперь объединить разные личности — настоящие, которые продолжают жить в конфликте, и выдуманные?

«Это всё она» с Юлией Ауг станет премьерой «Приюта комедианта» после карантина
фото: pkteatr.ru

«До карантина мы с драматургом Александром Ивановым переписали пьесу — за 7 лет с момента создания текста изменились контекст, лексика и принципы общения в интернете. Но за последние 5 месяцев коммуникация в сети еще раз перевернулась. Поэтому мы будем заново формулировать, что такое интернет-пространство, по каким правила мы в нем существуем. Изоляция сделала эту пьесу не придуманной историей, а рассказом о том, что происходит с нами каждую секунду. И после выхода с карантина, с одной стороны, нам хочется встречаться, обниматься, ходить в театр. А с другой, понять, что мы пережили. Почему мы начали думать, действовать, работать, дышать иначе? И эта пьеса позволяет это сделать», — рассказал Александр Созонов.

«Это всё она» с Юлией Ауг станет премьерой «Приюта комедианта» после карантина
фото: sobaka.ru

Спектакль Дмитрия Волкострелова «Русская классика» объединяет десятки произведений, созданных в период с 1799 года, когда родился Пушкин, по 1904-й, ставший годом смерти Чехова. Но на каждом показе актеры обращаются к разным текстам. Во время репетиций Волкострелов попросил каждого артиста выбрать 10 ключевых событий этого времени — по одному на десятилетие. Списки не совпали даже частично, поэтому режиссер решил выпустить 5 версий спектакля.

«Мы не просто взяли тексты русских классиков, перемешали их и что-то с ними делаем. Скорее, мы пытаемся оказаться в этом пространстве и времени. Есть несколько слоев действия. Неизменный — актеры, их поведение, то, что они делают. А вот музыка и видео в спектакле каждый раз новые — в зависимости от исторических событий, выбранных конкретным артистом. Например, мы всегда будем упоминать отмену крепостного права — пожалуй, одно из ключевых событий в истории России вообще. И в зависимости от варианта спектакля — разные факты: казнили Рылеева, произошел пожар в Москве в 1812 году, обнаружили "Слово о полку Игореве"», — отметил Волкострелов.
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