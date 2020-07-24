Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Виктория Исакова и Федор Левин откроют 71-й сезон Театра им. Пушкина «Ложными признаниями»

24 июля
2020 год
январь 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2020
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2020
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
24 июля 2020
Московский драматический театр им. Пушкина готовится к открытию 71-го сезона. 30 августа состоится премьера спектакля Евгения Писарева по пьесе Мариво «Ложные признания». Главные роли в постановке исполнят Виктория Исакова и Федор Левин, сообщает пресс-служба театра.

Виктория Исакова и Федор Левин откроют 71-й сезон Театра им. Пушкина «Ложными признаниями»
фото: Пресс-служба театра им. Пушкина

В дом богатой вдовы Араминты поступает на службу молодой адвокат Дорант – он беден, но хорош собой и решительно настроен завоевать сердце женщины. Дядя Доранта, не подозревающий о желаниях юноши, хочет женить его на деловитой компаньонке вдовы Мартон. А мать Араминты мечтает выдать дочь за аристократа. Что движет героями – корысть или искренние чувства?. И так ли это на самом деле важно?

«Мы читаем пьесу Мариво так, будто она написана сегодня, а не в 1737 году. Удивительно, что в её классической комедийной структуре со всеми присущими жанру курьёзными недоразумениями, есть тонкая психология. Автор задаётся серьёзным вопросом: так ли невинны игры, в которые играют его герои? Все ли средства хороши, если цель благородна? И ещё, на мой взгляд, эта история – про нашу уязвимость, про беззащитность нашего сердца. Про то, что все внешние обстоятельства (общественный статус, возраст, деньги), так же как и внутренние комплексы и страхи, – лишь мнимая защита от любви», – отметил Евгений Писарев.

В постановке также заняты Вера Алентова, Андрей Заводюк, Анна Бегунова, Борис Дьяченко, Андрей Сухов, Владимир Николенко и Никита Пирожков. Первоначально премьера была запланирована на начало апреля, но из-за коронавируса была перенесена. 29 августа показ спектакля будет благотворительным: его сыграют для медицинского коллектива 71-й Городской клинической больницы им. Жадкевича.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Проект «Дорогами войны» театра им. А.С. Пушкина покажут в День Победы
Московские театры покажут свои премьеры онлайн
В Театре Пушкина наступит «Обычный конец света»
Светлана Крючкова отметит юбилей гастролями в Москве
Виктория Исакова и Вера Алентова сыграют в комедии Мариво «Ложные признания»
Виктория Исакова прочитает дневник Анны Франк под музыку группы «Аукцыон»
Поиск по меткам
театральная премьера
персоны
Вера АлентоваАнна БегуноваБорис ДьяченкоАндрей ЗаводюкВиктория ИсаковаФёдор ЛевинВладимир НиколенкоЕвгений ПисаревАндрей Сухов
театры
Московский театр им. Пушкина

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Андрей Сиротин
21 июля ушёл из жизни актёр Андрей Сиротин.
Александр Беляев
20 июля ушёл из жизни телеведущий Александр Беляев.
Александр Боголюбов
20 июля ушёл из жизни режиссёр Александр Боголюбов.
Марина Макарова
18 июля ушла из жизни актриса Марина Макарова.

День рождения >>

Анна Бегунова
Геннадий Гарбук
Николай Гриценко
Алексей Гришин
Игорь Ильинский
Ирина Мирошниченко
Людмила Потапова (II)
Анатолий Рудаков
Владимир Чуприков
Роуз Бирн
Джули Грэм
Александр Жабчиньский
Дженнифер Лопес
Анна Пакуин
Дэн Хедайя
Дейви Чейз
все родившиеся 24 июля >>

Афиша кино >>

Основатель
биография, драма, исторический фильм
США, 2016
Зов джунглей
США, 2020
Спасти нельзя оставить
комедия, приключения
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен