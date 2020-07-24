Виктория Исакова и Федор Левин откроют 71-й сезон Театра им. Пушкина «Ложными признаниями»

В дом богатой вдовы Араминты поступает на службу молодой адвокат Дорант – он беден, но хорош собой и решительно настроен завоевать сердце женщины. Дядя Доранта, не подозревающий о желаниях юноши, хочет женить его на деловитой компаньонке вдовы Мартон. А мать Араминты мечтает выдать дочь за аристократа. Что движет героями – корысть или искренние чувства?. И так ли это на самом деле важно?
«Мы читаем пьесу Мариво так, будто она написана сегодня, а не в 1737 году. Удивительно, что в её классической комедийной структуре со всеми присущими жанру курьёзными недоразумениями, есть тонкая психология. Автор задаётся серьёзным вопросом: так ли невинны игры, в которые играют его герои? Все ли средства хороши, если цель благородна? И ещё, на мой взгляд, эта история – про нашу уязвимость, про беззащитность нашего сердца. Про то, что все внешние обстоятельства (общественный статус, возраст, деньги), так же как и внутренние комплексы и страхи, – лишь мнимая защита от любви», – отметил Евгений Писарев.
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