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Анна Чиповская и Вадик Королев озвучили аудиоспектакль на стихотворения Марины Цветаевой

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Новости театра >>
25 июля 2020
Мобильный художественный театр (МХТ) Михаила Зыгаря представляет новый аудиоспектакль — «Рас — стаемся». В его основу легли стихотворения Марины Цветаевой, а в озвучивании приняли участие актриса Анна Чиповская и солист группы OQJAV Вадик Королев, сообщает пресс-служба проекта.

Анна Чиповская и Вадик Королев озвучили аудиоспектакль на стихотворения Марины Цветаевой
фото: Пресс-служба Мобильного художественного театра

Эта история одного расставания, написанная поэтессой после романа с Константином Родзевичем в Праге в 1924 году. Напряженный внутренний монолог героини в спектакле перебивается умиротворяющим голосом мужского персонажа, который как будто спасается от эмоционального потрясения в занимательных сведениях об истории моста, миграции рыб в Москве-реке и составе воздуха на Воробьёвых горах.

Маршрут «Рас — стаемся» под музыку группы OQJAV повторяет прогулку героев «Поэмы конца» Марины Цветаевой (мост, набережная, гора) и дополняется фрагментами из «Поэмы горы». Спектакль начинается у выхода из метро Воробьевы горы со стороны Лужников и заканчивается на смотровой площадке у фуникулеров.

Анна Чиповская и Вадик Королев озвучили аудиоспектакль на стихотворения Марины Цветаевой
фото: Александрова Надежда

Чтобы послушать «Рас — стаемся», зрителям достаточно взять наушники и отправится по спланированному пути. Почти у всех спектаклей Мобильного художественного театра есть определенный маршрут, встроенный в GPS карту в приложении. Во время карантина МХТ выпустил шесть проектов для домашнего прослушивания. В репертуаре театра есть аудиоспектакли как для взрослых, так и для детей, а время их начала устанавливает сам слушатель.
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Анна Чиповская и Вадик Королев озвучили аудиоспектакль на стихотворения Марины Цветаевой фотографии
Анна Чиповская и Вадик Королев озвучили аудиоспектакль на стихотворения Марины Цветаевой фотографии
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