Анна Чиповская и Вадик Королев озвучили аудиоспектакль на стихотворения Марины Цветаевой

фото: Пресс-служба Мобильного художественного театра
Эта история одного расставания, написанная поэтессой после романа с Константином Родзевичем в Праге в 1924 году. Напряженный внутренний монолог героини в спектакле перебивается умиротворяющим голосом мужского персонажа, который как будто спасается от эмоционального потрясения в занимательных сведениях об истории моста, миграции рыб в Москве-реке и составе воздуха на Воробьёвых горах.
Маршрут «Рас — стаемся» под музыку группы OQJAV повторяет прогулку героев «Поэмы конца» Марины Цветаевой (мост, набережная, гора) и дополняется фрагментами из «Поэмы горы». Спектакль начинается у выхода из метро Воробьевы горы со стороны Лужников и заканчивается на смотровой площадке у фуникулеров.
фото: Александрова Надежда
Чтобы послушать «Рас — стаемся», зрителям достаточно взять наушники и отправится по спланированному пути. Почти у всех спектаклей Мобильного художественного театра есть определенный маршрут, встроенный в GPS карту в приложении. Во время карантина МХТ выпустил шесть проектов для домашнего прослушивания. В репертуаре театра есть аудиоспектакли как для взрослых, так и для детей, а время их начала устанавливает сам слушатель.
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