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Театр МДМ отметит «День влюбленных» осенью

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Новости театра >>
29 июля 2020
19 сентября в Театре МДМ состоится премьера мюзикла за столиками «День влюбленных». Романтическая комедия является продолжением бродвейской постановки «Первое свидание», которую только за первый сезон посмотрели более ста тысяч зрителей, сообщает пресс-служба театра.

Театр МДМ отметит «День влюбленных» осенью
фото: Пресс-служба Театра МДМ

Действие снова развернется в нью-йоркском баре с уже знакомым официантом и фирменным коктейлем «День влюбленных», а зрители станут гостями заведения и свидетелями одного дня из жизни главных героев нового мюзикла, влюбленных друг в друга с момента их поцелуя в финале «Первого свидания». На этот раз им придется решить, что важнее: личная свобода или общее счастье.

В постановке заняты Станислав Беляев, Алексей Бобров, Анна Глаубэ, Юлия Ива, Анна Гученкова, Павел Лёвкин, Олег Савцов, Алексей Секирин и другие. Режиссером «Дня влюбленных» выступила Анна Шевчук, либретто написал Михаил Дурненков, а за создание поэтических текстов отвечала Женя Беркович.

«Спонтанность, непринужденность и сиюминутная легкость «Первого свидания» за столиками в приятной атмосфере, обаяние героев мюзикла, их очень узнаваемые отношения и ситуации, в которые нередко попадаем и мы сами, и наши знакомые, – все это сделало продолжение истории просто неизбежным! Я предложил авторам придумать, что произошло дальше, еще выше поднять ставки в отношениях главных героев и общий градус веселья в зале так, чтобы зажигало и искрило прямо с первых минут. Так появился новый мюзикл “День влюбленных”. Вообще, сиквелы – явление в театре очень редкое. За создание и постановку мюзикла-продолжения я взялся впервые. Для авторов, творческой команды, артистов и наших зрителей это тоже новый интересный опыт», – рассказал худрук Театра МДМ Дмитрий Богачев.
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