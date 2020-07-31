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«Большая тройка» с Борисом Клюевым и Борисом Невзоровым откроет 265-й сезон Малого театра

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31 июля 2020
Новый – 265-й – сезон Малого театра откроется 3 сентября премьерой «Большой тройки», посвящённой Ялтинской конференции трёх лидеров антигитлеровской коалиции. В постановке Андрея Житинкина заняты Василий Бочкарёв, Борис Клюев, Борис Невзоров, Василий Зотов и Александр Волков. Об этом сообщила ТАСС директор театра Тамара Михайлова.

«Первая премьера состоится 3 сентября – спектакль "Большая тройка" о Ялтинской конференции 1945 года – это наше спасибо ветеранам ВОВ. Второй спектакль, который мы не успели показать зрителям, это "Рождество в доме Купьелло" Эдуардо де Филиппо – этот спектакль у нас пойдёт 5 сентября», – уточнила Михайлова.

«Большая тройка» с Борисом Клюевым и Борисом Невзоровым откроет 265-й сезон Малого театра
фото: en.wikipedia

По её словам, у театра есть незаконченные работы, которые были начаты ещё в прошлом сезоне, но их пришлось перенести на 265-й сезон. Театр планирует отправиться на гастроли по регионам России, ожидается около 14 показов в Воронеже, Смоленске, Владикавказе. Кроме того, продолжится работа филиала театра в Когалыме.

Репетиции и продажа билетов начнутся с 1 августа. В последнем случае будет учитываться в качестве меры безопасности рассадка зрителей в шахматном порядке. «Конечно, бюджеты наши сильно похудеют, но мы не собираемся нарушать рекомендации. Надеемся, что наши продажи пойдут полным ходом», – добавила Михайлова.
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