«Большая тройка» с Борисом Клюевым и Борисом Невзоровым откроет 265-й сезон Малого театра

Новый – 265-й – сезон Малого театра
откроется 3 сентября премьерой «Большой тройки
», посвящённой Ялтинской конференции трёх лидеров антигитлеровской коалиции. В постановке Андрея Житинкина
заняты Василий Бочкарёв
, Борис Клюев
, Борис Невзоров
, Василий Зотов
и Александр Волков
. Об этом сообщила ТАСС
директор театра Тамара Михайлова
.
«Первая премьера состоится 3 сентября – спектакль "Большая тройка" о Ялтинской конференции 1945 года – это наше спасибо ветеранам ВОВ. Второй спектакль, который мы не успели показать зрителям, это "Рождество в доме Купьелло" Эдуардо де Филиппо – этот спектакль у нас пойдёт 5 сентября», –
уточнила Михайлова.
По её словам, у театра есть незаконченные работы, которые были начаты ещё в прошлом сезоне, но их пришлось перенести на 265-й сезон. Театр планирует отправиться на гастроли по регионам России, ожидается около 14 показов в Воронеже, Смоленске, Владикавказе. Кроме того, продолжится работа филиала театра в Когалыме.
Репетиции и продажа билетов начнутся с 1 августа. В последнем случае будет учитываться в качестве меры безопасности рассадка зрителей в шахматном порядке. «Конечно, бюджеты наши сильно похудеют, но мы не собираемся нарушать рекомендации. Надеемся, что наши продажи пойдут полным ходом», –
добавила Михайлова.
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