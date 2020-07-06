В ГИТИСе пройдет набор на экспериментальный курс цирковых режиссеров

В новом учебном году Российский институт театрального искусства (ГИТИС) наберет экспериментальный курс по специализации «Режиссер цирка». Благодаря поддержке Росгосцирка занятия студентов будут проходить с учащимися ГУЦЭИ имени М.Н. Румянцева (Карандаша), сообщается на сайте театрального вуза.
фото: news.myseldon.com
Режиссеры и артисты цирка впервые в истории российского высшего образования начнут совместное обучение, хотя кафедра режиссуры цирка в ГИТИСе существует с 1960-х. Курс возглавят представители разных школ и направлений в исполнительском искусстве: руководитель «Антикварного цирка» Елена Польди, главный режиссёр Росгосцирка Юрий Квятковский и глава художественно-производственного департамента Росгосцирка Тимур Кайбжанов.
«Нам предстоит увлекательное погружение в реалии современного цирка. Концептуально Росгосцирк движется в сторону кросс-культурных коммуникаций. Сотрудничество со смежными видами искусства будет являться ориентиром в творческих поисках, происходящих в цирковой индустрии на ближайшие годы. Студенты нового курса станут свидетелями и участниками новых проектов Росгосцирка. Мы обеспечим в большом объеме практические занятия, встречи с действующими постановщиками и регулярную учебную работу», – рассказал о планах Юрий Квятковский.
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