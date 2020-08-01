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В России стартовал первый онлайн-фестиваль «Цифровой театр»

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Новости театра >>
1 августа 2020
Стартовал первый онлайн-фестиваль «Цифровой театр», показывающий разнообразие театральных проектов, созданных отечественными театрами в режиме онлайн во время пандемии.

Согласно пресс-службе журнала «Театрал», выступающего организатором смотра, в программу включены zoom-пьеса Дмитрия Данилова «Выбрать троих», поставленная одновременно «Мастерской Петра Фоменко» и Воронежским Камерным театром, Instagram-мюзикл Алексея Франдетти «Мой длинноногий деда», screenlife-спектакль Театра Романа Виктюка «Пир во время чумы» и анимационная онлайн-опера «Подключись» Музыкального детского театра имени Сац. Кроме того, зрителям покажут видеоспектакль «Двери открываются Вовнутрь» в постановке Яниса Повилайтиса и Евгения Капустина. Завершится фестиваль VR-спектаклем театра «Практика» «Три сестры. Финал».

В России стартовал первый онлайн-фестиваль «Цифровой театр»
фото: пресс-служба фестиваля

«Когда в связи с пандемией театры закрылись, а актёры и зрители ушли на самоизоляцию, театральная жизнь не остановилась, а стала активно развиваться в сторону digital и мультимедиа. Начали создаваться уникальные проекты на основе платформы Zoom: онлайн-оперы с анимацией, инстаграм-мюзиклы и даже спектакли в виртуальной реальности. Мы не могли не заметить это явление и учредили онлайн-фестиваль "Цифровой театр", чтобы показать широкий спектр возможностей новых форматов, часть из которых, очевидно, будет актуальна и после карантина. Учитывая, что интернет-потребление за эти месяцы выросло в разы, театр будет поддерживать и расширять виртуальные контакты с аудиторией», – говорит организатор онлайн-фестиваля Валерий Яков, главный редактор журнала «Театрал».

Все онлайн-спектакли будут одновременно открыты к просмотру с 1 по 7 августа на YouTube-канале «Цифрового театра». Ежедневно на сайте журнала «Театрал» каждая постановка будет спектаклем дня, и зрители смогут посмотреть его в любое удобное время с утра и до поздней ночи. По числу просмотров и лайков, а также по итогам онлайн-голосования, которое будет проводиться на сайте и в социальных сетях «Театрала» (ВКонтакте и Телеграм), определится обладатель Приза зрительских симпатий. Итоги будут объявлены 10 августа. Кроме того, все спектакли будут отмечены специальным Дипломом участника первого онлайн-фестиваля «Цифровой театр».
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