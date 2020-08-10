«Мой длинноногий деда» Алексея Франдетти признан лучшим спектаклем первого онлайн-фестиваля «Цифровой театр»

Объявлены итоги первого онлайн-фестиваля «Цифровой театр», показавшего разнообразие театральных проектов, созданных отечественными театрами в режиме онлайн во время пандемии. Согласно пресс-службе журнала «Театрал», выступающего организатором смотра, «Приз зрительских симпатий» достался Instagram-мюзиклу в постановке Алексея Франдетти «Мой длинноногий деда», набравшему наибольшее количество просмотров и «лайков». Остальные участники фестиваля отмечены специальным Дипломом участника первого онлайн-фестиваля «Цифровой театр».
Instagram-мюзикл Франдетти на музыку и стихи Пола Гордона представляет собой романтическую историю в духе классических викторианских романов, рассказанную языком современного пользователя Instagram. Первоначальная версия пьесы была поставлена на Бродвее Джоном Кейрдом по мотивам одноимённой повести Джин Вэбстер. Девушка-сирота из приюта Джуди получает грант на обучение в дорогом институте от неизвестного ей спонсора. Главное и единственное условие — она обязана писать письма-отчёты своему «спонсору». Главная героиня решает, что её благодетель – старый дедушка, хотя он молод и успешен. Между героями завязывается переписка, которая приводит к счастливому воссоединению авторов писем. Главные роли исполнили звёзды мюзиклов Юлия Дякина и Иван Ожогин.
«Мы уверены, что театральные онлайн-форматы не лишены перспективы, и их дальнейшее развитие неизбежно, как неизбежно повышение технологичности самой жизни. И вопрос не в том, за кем будущее – за живым театром или за цифровым. "Или-или" здесь совершенно неприемлемо, потому что неизбежно существование и того, и другого. Причём цифровой театр — это ещё одна технологичная грань театра классического, обращение к новой аудитории в новом формате. Пандемия дала огромный толчок к развитию неожиданного театрального языка, новой формы общения со зрителем. Мы будем внимательно наблюдать за этим процессом, изучать его и всячески поддерживать начинания режиссёров, актёров и театров в цифровом безграничном мире. Надеемся, что в будущем году нам удастся собрать новые работы необычных форматов и показать лучшие и самые интересные театральные онлайн-проекты в рамках следующего фестиваля», – говорит организатор онлайн-фестиваля Валерий Яков, главный редактор журнала «Театрал».
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