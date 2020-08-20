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В Александринском театре впервые поставили спектакль на площадке мессенджера WhatsApp

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Новости театра >>
20 августа 2020
Александринский театр 21 и 24 августа в рамках онлайн-проекта «Другая сцена» впервые представит часовой спектакль на площадке мессенджера WhatsApp. Об этом сообщается на официальной странице театра в социальной сети «ВКонтакте».

В Александринском театре впервые поставили спектакль на площадке мессенджера WhatsApp
фото: vk.com

«21 и 24 августа приглашаем в WhatsApp на спектакль "Через час": документальный социальный форум-театр, сеанс доверительного разговора с подростками и не только. В основе спектакля – реальные истории подростков. Некий "стоп" в их жизни, когда нужно остановиться и ответить себе на вопрос о том, к чему и как ты относишься, сформулированы ли твои планы, чего тебе хочется от жизни, чего ты хочешь добиться и к чему ты стремишься», – говорится в сообщении.

За постановку отвечает режиссёр Алексей Едошин, драматургом выступила Ксения Савельева. Все желающие принять участие смогут зарегистрироваться по номеру телефона.

«Другая сцена» представляет собой мультижанровую программу Александринского театра, на которой молодые режиссёры, драматурги, хореографы, композиторы и медиахудожники представляют оригинальные онлайн-форматы.
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