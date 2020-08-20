В Александринском театре впервые поставили спектакль на площадке мессенджера WhatsApp

Александринский театр
21 и 24 августа в рамках онлайн-проекта «Другая сцена
» впервые представит часовой спектакль на площадке мессенджера WhatsApp. Об этом сообщается
на официальной странице театра в социальной сети «ВКонтакте».
«21 и 24 августа приглашаем в WhatsApp на спектакль "Через час": документальный социальный форум-театр, сеанс доверительного разговора с подростками и не только. В основе спектакля – реальные истории подростков. Некий "стоп" в их жизни, когда нужно остановиться и ответить себе на вопрос о том, к чему и как ты относишься, сформулированы ли твои планы, чего тебе хочется от жизни, чего ты хочешь добиться и к чему ты стремишься», –
говорится в сообщении.
За постановку отвечает режиссёр Алексей Едошин
, драматургом выступила Ксения Савельева
. Все желающие принять участие смогут зарегистрироваться по номеру телефона.
«Другая сцена» представляет собой мультижанровую программу Александринского театра, на которой молодые режиссёры, драматурги, хореографы, композиторы и медиахудожники представляют оригинальные онлайн-форматы.
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