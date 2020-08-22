Центр имени Мейерхольда покажет премьеру спектакля Ивана Вырыпаева UFO с Евгением Цыгановым

В Центре имени Мейерхольда 6 сентября состоится премьера постановки Ивана ВырыпаеваUFO, объединяющей на сцене киноверсию и классический драматический спектакль. Кроме того, 15 сентября пройдёт премьерный показ киноверсии в рамках 31-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр» в Сочи. Картина была снята в период изоляции специально для Okko и будет доступна онлайн в коллекции Okko Театра во второй половине сентября. Об этом сообщает пресс-служба мультимедийного сервиса.
фото: пресс-служба мультимедийного сервиса Okko
«Одна из наших миссий как Okko Театра – возрождение жанра фильма-спектакля, полноценного самостоятельного видеопродукта, созданного профессиональной кинокомандой. Мы решили пойти чуть дальше и сохранить кинематографические элементы и на театральной площадке, проводя параллель между UFO на экране и на сцене. Что из этого получится, зрители смогут увидеть уже этой осенью», – рассказывает глава продюсерского бюро Okko Театр, драматург и режиссёр Иван Вырыпаев, чьим сорежиссёром на фильме выступил его сын, выпускник Щукинского театрального института Геннадий Вырыпаев, для которого участие в проекте станет режиссёрским дебютом.
««Я знаком с творчеством Вани давно, считаю его уникальным явлением в нашем театральном сообществе. Мне даже не кажется, что эта пьеса о чём-то сверхъестественном. Мне кажется, что она о том, что в нашем мире какие-то вполне естественные вещи могут показаться сверхъестественными, – говорит Цыганов.
UFO является третьим проектом Okko Театра. Ранее на платформе были представлены фильм-спектакль «Интертейнмент» и «Квартирник БГ» – камерный концерт Бориса Гребенщикова в Лондоне.
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