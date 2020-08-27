Премьера мюзикла «День влюбленных» состоится 19 сентября

Премьера мюзикла за столиками «День влюбленных» состоится 19 сентября в Театре МДМ. Романтическая комедия является продолжением бродвейской постановки «Первое свидание», которую только за первый сезон посмотрели более ста тысяч зрителей, сообщает пресс-служба театра.
фото: Пресс-служба Театра МДМ
«Спонтанность, непринужденность и сиюминутная легкость «Первого свидания» за столиками в приятной атмосфере, обаяние героев мюзикла, их очень узнаваемые отношения и ситуации, в которые нередко попадаем, и мы сами, и наши знакомые, – все это вдохновило нас на создание нового романтического мюзикла! Я предложил авторам придумать, что произошло дальше, еще выше поднять ставки в отношениях новых главных героев и общий градус веселья в зале так, чтобы зажигало и искрило прямо с первых минут. Так появился новый мюзикл “День влюбленных”», – рассказал худрук Театра МДМ Дмитрий Богачев.
Просторный паркетный зал Театра МДМ снова превратится в необычное театральное пространство, где по вечерам зрители, сидя с бокалами за столиками импровизированного нью-йоркского бара, станут свидетелями одного дня из жизни влюбленных друг в друга героев. Она и он – две противоположности, которым придется сделать выбор, что важнее: личная свобода каждого или их общее счастье.
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