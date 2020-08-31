71-й сезон Театра имени Пушкина открылся спектаклем Евгения Писарева «Ложные признания»

ревью

11-летняя Эми в попытке сбежать от проблем в семье присоединяется к танцевальной тверк-группе.

Кристина Поли: «Игра на выживание» - такого на нашем телевидении еще не было!»

Ближайшие показы премьерной постановки запланированы на 22 и 23 сентября.

Дана Абызова и Дмитрий Ратомский расскажут историю любви нейрохирурга и киллера

«Крик 5» выйдет в 2022 году

Александр Галибин снимает семейную трагикомедию «Маруся Фореvа!» об отцовстве и взрослении

«Ольга». Четвертый сезон: Я же мать

Ролики фильмов

«Клятва»

О расследовании вокруг сетевой компании NXIVM, которой были предъявлены обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.