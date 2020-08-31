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71-й сезон Театра имени Пушкина открылся спектаклем Евгения Писарева «Ложные признания»

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Новости театра >>
31 августа 2020
На сборе труппы Московского драматического театра им. А.С. Пушкина, к которой присоединился выпускник курса Виктора Рыжакова в Школе-студии МХАТ Александр Кубанин, художественный руководитель Евгений Писарев поделился планами на новый сезон. Об этом сообщает пресс-служба театра.

71-й сезон Театра имени Пушкина открылся спектаклем Евгения Писарева «Ложные признания»
фото: пресс-служба Театра имени Пушкина

71-й сезон открылся премьерой, ранее назначенной на апрель, – постановкой Писарева «Ложные признания» по пьесе Пьера Мариво с Викторией Исаковой в главной роли. В спектакле также заняты Фёдор Левин, Вера Алентова, Андрей Заводюк, Анна Бегунова, Андрей Сухов, Борис Дьяченко, Владимир Николенко и Никита Пирожков. 29 августа спектакль сыграли для медицинского коллектива Городской клинической больницы № 71 им. М.Е. Жадкевича. Ближайшие показы запланированы на 22 и 23 сентября.

В начале ноября на сцене филиала театра выйдет постановка Данила Чащина «Обычный конец света» по пьесе Жан-Люка Лагарса – премьеру также перенесли с прошлого сезона. Актёрский состав спектакля состоит из Андрея Кузичёва, Александра Матросова, Анастасии Лебедевой, Веры Воронковой и Натальи Ревы-Рядинской.

71-й сезон Театра имени Пушкина открылся спектаклем Евгения Писарева «Ложные признания»
фото: пресс-служба Театра имени Пушкина

В начале декабря актёр и режиссёр Игорь Теплов на основной сцене выпустит спектакль «Заповедник» по собственной инсценировке одноимённой повести Сергея Довлатова. Главную роль сыграют Фёдор Левин и приглашенный артист Павел Баршак. В феврале Евгений Гришковец выпустит на основной сцене спектакль по своей новой пьесе «Между делом». Также до конца года запланирована постановка Дмитрия Крымова по чеховской «Чайке».

Гастрольная программа начнётся уже в сентябре: спектакли «Обещание на рассвете» и «Материнское поле» сыграют в Благовещенске в рамках программы «Золотая Маска в регионах», «Рыцарь пламенеющего пестика» увидят в Самаре и Воронеже по приглашению Платоновского фестиваля искусств. На октябрь запланированы гастроли спектакля «Добрый человек из Сезуана» в Казани. Кроме того, будет запущен проект «Заграничные чтения», посвящённый современной зарубежной драматургии. С октября по декабрь режиссёры проведут читки иностранных пьес, ещё не открытых в России. По результатам публичных дискуссий с участием зрителей и представителей профессионального сообщества будет принято решение о дальнейшей работе над спектаклями.
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71-й сезон Театра имени Пушкина открылся спектаклем Евгения Писарева «Ложные признания» фотографии
71-й сезон Театра имени Пушкина открылся спектаклем Евгения Писарева «Ложные признания» фотографии
71-й сезон Театра имени Пушкина открылся спектаклем Евгения Писарева «Ложные признания» фотографии
71-й сезон Театра имени Пушкина открылся спектаклем Евгения Писарева «Ложные признания» фотографии
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