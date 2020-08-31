71-й сезон Театра имени Пушкина открылся спектаклем Евгения Писарева «Ложные признания»

В начале декабря актёр и режиссёр Игорь Теплов на основной сцене выпустит спектакль «Заповедник» по собственной инсценировке одноимённой повести Сергея Довлатова. Главную роль сыграют Фёдор Левин и приглашенный артист Павел Баршак. В феврале Евгений Гришковец выпустит на основной сцене спектакль по своей новой пьесе «Между делом». Также до конца года запланирована постановка Дмитрия Крымова по чеховской «Чайке».
Гастрольная программа начнётся уже в сентябре: спектакли «Обещание на рассвете» и «Материнское поле» сыграют в Благовещенске в рамках программы «Золотая Маска в регионах», «Рыцарь пламенеющего пестика» увидят в Самаре и Воронеже по приглашению Платоновского фестиваля искусств. На октябрь запланированы гастроли спектакля «Добрый человек из Сезуана» в Казани. Кроме того, будет запущен проект «Заграничные чтения», посвящённый современной зарубежной драматургии. С октября по декабрь режиссёры проведут читки иностранных пьес, ещё не открытых в России. По результатам публичных дискуссий с участием зрителей и представителей профессионального сообщества будет принято решение о дальнейшей работе над спектаклями.
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