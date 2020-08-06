Премьеры спектаклей «Старший сын» и «И никого не стало» откроют 35-й сезон Театра Олега Табакова

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Новости кино В России появилась бесплатная афиша кинокурсов Информацию о своих мероприятиях и учебных программах смогут разместить на сайте «Лиги кино» другие киношколы, педагоги или творческие студии.

Ролики фильмов «Дед, привет» К мужчине по прозвищу «Ворчун» на старости лет наведывается 17-летняя внучка и просит о помощи.

Обзор сериалов «Маленькие пташки»: Помогла ли новая волна феминизма актуализировать классику женского эротического романа? Джуно Темпл отправляется в увлекательное путешествие по Танжеру

Лайфстайл Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП с его участием Актёр утверждает, что ничего не помнит

Лайфстайл 59-летний Шон Пенн женился в третий раз Актёр сыграл «ковидную» свадьбу со своей 28-летней возлюбленной

Новости кино Фильмы с Чулпан Хаматовой, Александром Палем и Аней Чиповской включены в конкурс «Кинотавра» Жюри этого года возглавит режиссер Борис Хлебников.