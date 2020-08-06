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Премьеры спектаклей «Старший сын» и «И никого не стало» откроют 35-й сезон Театра Олега Табакова

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Новости театра >>
6 августа 2020
Стартовала продажа билетов на две премьеры, которыми в сентябре откроется 35-й сезон московского Театра Олега Табакова под руководством Владимира Машкова. Зрителей ожидают новая постановка «Старшего сына» и детектив «И никого не стало», сообщается на сайте театра.

Премьеры спектаклей «Старший сын» и «И никого не стало» откроют 35-й сезон Театра Олега Табакова
фото: tonkosti.ru

«С 6 августа начнётся продажа билетов на две премьеры, которые друг за другом состоятся на двух сценах и откроют новый, 35-й сезон Театра Олега Табакова. Первой премьерой станет "Старший сын" по пьесе Александра Вампилова, которого покажут 7 и 8 сентября на Сцене на Чистых прудах, вслед за этим – 10 и 11 сентября – уже на Сцене на Сухаревской будет представлен спектакль-детектив "И никого не стало" по пьесе Агаты Кристи», – цитирует ТАСС пресс-атташе театра Ольга Андрейкина. Она также заявила, что «цена билетов останется такой же, какой была до пандемии, то есть повышена не будет. Показы в театре будут проходить с соблюдением всех санитарных норм», то есть из расчёта 50% заполняемости залов.

В «Старшем сыне», поставленном Алёной Лаптевой, играют Павел Шевандо, Сергей Беляев, Павел Чернышёв, Максим Сачков, Севастьян Смышников, Наталья Попова, Арина Автушенко и другие актёры.


Как отметила Лаптева, «Вампилов — драматург, который всегда современен. Из тем, затронутых им в пьесе "Старший сын", а их много, можно выбрать любую, и она будет актуальна. Мне была интересна история того, как чужой, посторонний человек становится родным. Как можно принять такой поворот событий не в теории, а на практике, как происходит это срастание. "Все люди братья" не только название неоконченной оратории Сарафанова, это принцип его жизни».

Спектакль-детектив «И никого не стало», в основе которого лежит сценическая адаптация романа Кристи «Десять негритят», поставил лично худрук театра Владимир Машков. В качестве сценографа спектакля дебютировал известный скульптор Александр Рукавишников, а за костюмы отвечает кутюрье Валентин Юдашкин. В постановке заняты Борис Плотников, Анна Чиповская, Евгений Миллер, Сергей Угрюмов, Виталий Егоров, Игорь Петров, Яна Сексте, Владислав Миллер, Алёна Лаптева и Сергей Беляев.


«Это редко встречающийся в театре жанр, жанр сложный, требующий от артиста большого мастерства. Крайние проявления эмоций, которые герои испытывают перед лицом своей и чужой смерти, дают богатейшие возможности для перевоплощения. Человек, безнаказанно причинивший зло, не просто с этим свыкается, он строит в своём воображении новую версию случившегося, в которой предстаёт почти героем, совершившим справедливый поступок. Он верит в это сам и пытается заставить верить других. Герои пьесы буквально загнаны в угол. Происходит переход от законов человеческой общности к законам стаи, где каждый пытается спастись, оправдавшись или пытаясь уничтожить кажущийся источник угрозы возмездия. В героях "тёмные качели" от вины к невиновности раскачивает сильнейший страх. Самые разные его виды мы и собираемся исследовать в нашем спектакле. Это интересное, местами жутковатое путешествие. Вы тоже приглашены в него», – рассказал Машков о своём спектакле.
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