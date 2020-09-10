Спектакли Юрия Бутусова, Сергея Газарова и Алексея Франдетти вошли в шорт-лист «Звезды Театрала»

Объявлен шорт-лист международной премии «Звезда Театрала». Теперь в каждой из номинаций осталось по три претендента на награду, и голосование начинается с нуля. Шансы на победу у всех равны, а результат, как и всегда, зависит исключительно от активности зрителей.
фото: пресс-служба премии
Согласно пресс-службе премии, в списке потенциальных лауреатов 56 номинантов. Кто из них станет победителем, решит зрительское голосование, которое продлится до конца ноября на сайте «Звезды Театрала». По традиции имена победителей, набравших наибольшее число зрительских голосов, объявляются в первый понедельник декабря в торжественной обстановке. В этом году XIII Церемония вручения премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» состоится 7 декабря в Театре им. Евг. Вахтангова при поддержке Фонда президентских грантов. Режиссёром церемонии станет Рузанна Мовсесян, ведущими – Анна Чиповская и Андрей Заводюк.
Среди музыкальных спектаклей могут победить «Вий» Николая Покотыло (команда Creative lab Stairway), «Ромео vs Джульетта XX лет спустя» Алексея Франдетти (Московский театр оперетты) и «Фома» Филиппа Рaзeнкова (Новосибирский Музыкальный Театр). В секцию спектаклей для детей и юношества включены «Голубой щенок» Никиты Владимирова (Театр Олега Табакова), «Питер Пэн» Франдетти и «Щелкунчик» Аллы Решетниковой (Московский Губернский театр). Выдающимся социальным проектом сезона могут посчитать «Параллельный мир» Омского Инклюзивного театр-студии, благотворительный проект БДТ и журнала «Театр» «Помоги врачам» и марафон бесплатных театральных постановок Таганрогского камерного театра «Театр в каждый двор». За лучшую постановку иностранного режиссёра в России могут наградить «Дядю Ваню», поставленного французом Стефаном Брауншвейгом в Театре Наций, «Маузер», чью постановку осуществил грек Теодорос Терзопулос на сцене Александринского театра, и «Неаполитанские каникулы» Ярославского театра драмы имени Волкова, чьим режиссёром выступил итальянец Паоло Эмилио Ланди.
В категории «Лучший региональный театр» зрителям придётся выбирать между «Коляда-Театром», Оренбургским театром музыкальной комедии и Ярославским драмтеатром. За звание лучшего русского театра за рубежом поборются парижская детская театральная студия «Апрелик», литературный театр «Диалог» из Нью-Йорка и лондонский театр «Хамелеон». Среди любительских театров страны на победу могут рассчитывать Тюменский Молодёжный театр-студия «Быть», Называевский народный театр «Сотоварищи» из Омской области и Новосибирский Семейный театр «Торт на небе».
фото: пресс-служба премии
«В голосовании по лонг-листу за два с небольшим месяца приняло участие несколько десятков тысяч зрителей из самых разных стран. В подавляющем большинстве – более семидесяти процентов, как и следовало ожидать, голосовали зрители России. За ними следовала Украина, Болгария, США, Грузия, Германия, Беларусь, Франция и другие. Благодаря этой зрительской активности сформирован окончательный шорт-лист премии с тремя претендентами в каждой номинации. Лишь в специальной номинации "Лучший АртОтвет пандемии" дирекция решила оставить пять претендентов, учитывая, что и в лонг-листе вместо традиционных десяти, как в других номинациях, в этой их было пятнадцать. Уж слишком много неожиданных и интересных онлайн-проектов возникло за долгие месяцы самоизоляции», – говорит президент премии «Звезда Театрала», главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков.
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