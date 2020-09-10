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Спектакли Юрия Бутусова, Сергея Газарова и Алексея Франдетти вошли в шорт-лист «Звезды Театрала»

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Новости театра >>
10 сентября 2020
Объявлен шорт-лист международной премии «Звезда Театрала». Теперь в каждой из номинаций осталось по три претендента на награду, и голосование начинается с нуля. Шансы на победу у всех равны, а результат, как и всегда, зависит исключительно от активности зрителей.

Спектакли Юрия Бутусова, Сергея Газарова и Алексея Франдетти вошли в шорт-лист «Звезды Театрала»
фото: пресс-служба премии

Согласно пресс-службе премии, в списке потенциальных лауреатов 56 номинантов. Кто из них станет победителем, решит зрительское голосование, которое продлится до конца ноября на сайте «Звезды Театрала». По традиции имена победителей, набравших наибольшее число зрительских голосов, объявляются в первый понедельник декабря в торжественной обстановке. В этом году XIII Церемония вручения премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» состоится 7 декабря в Театре им. Евг. Вахтангова при поддержке Фонда президентских грантов. Режиссёром церемонии станет Рузанна Мовсесян, ведущими – Анна Чиповская и Андрей Заводюк.

На звание «Лучший спектакль. Большая форма» претендуют «Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных» Олега ГлушковаМастерская Петра Фоменко»), «Пер Гюнт» Юрия Бутусова (Театр имени Вахтангова) и «Ревизор» Сергея Газарова (Театр Олега Табакова). За малую форму могут отметить спектакли «Затейник» Александра КоршуноваСфера»), «Опасные связи» Игоря ЯцкоШкола драматического искусства») и «Тот самый М.» Александра Серенко (Театр на Литейном). В номинацию «Лучший арт-ответ пандемии» попали Инстаграм-мюзикл Алексея Франдетти «Мой длинноногий деда», Инстаграм-сериал Ильи Кожухаря «Ай да Пушкин», музыкальный челлендж Театриума на Серпуховке #ПарадХитов, проект театра «ФЭСТ» «В ожидании зрителя» и «Самоизолейшн хитс» ретро-группы «Сладкий мёд» в МХТ имени Чехова.

Спектакли Юрия Бутусова, Сергея Газарова и Алексея Франдетти вошли в шорт-лист «Звезды Театрала»

Среди режиссёров лучшим могут признать Евгения Марчелли, поставившего «Шутников» в «Сатириконе», Алексея Франдетти, чей «Питер Пэн» идёт в Московском областном ТЮЗе, и Игоря Яцко за «Опасные связи». Директором года могут объявить Софью Апфельбаум из РАМТа, Владимира Тартаковского из Московского театра оперетты и Юрия Шварцкопфа из Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии.

За лучшую женскую роль отметят наградой Нонну Гришаеву за образ Люси в постановке Вахтанговского театра «Люся. Признание в любви», Николину Калиберда, сыгравшую Констанцию Моцарт в «Амадее» на сцене театра «У Никитских ворот», или Валерию Ланскую за Марию в спектакле «Школы современной пьесы» «Тот самый день». В мужской номинации заявлены Иван Добронравов, сыгравший Егора Дмитрича Глумова в постановке Театра Антона Чехова «На посадку», Игорь Петренко, представший в качестве Ихарева в «Игроках» Малого театра и Тимофей Трибунцев, воплотивший образ Бориса Годунова в «Борисе», созданном театральным агентством «Арт-Партнёр XXI».

Нонна Гришаева в спектакле «Люся. Признание в любви»
фото: worldpodium.ru

В номинации «Лучшая женская роль второго плана» представлены Нина Гуляева, сыгравшая Бабушку в «Белых ночах» МХТ имени Чехова, Карина Дымонт, представшая Марфушей в «Циниках» Театра на Юго-Западе, и Евгения Крегжде, ставшая Матерью в «Пер Гюнте» Бутусова. В аналогичную мужскую категорию попали Андрей Некрасов с ролью Эрика Ларсена в «Загадочных вариациях» Санкт-Петербургского Молодёжного театра на Фонтанке, Виктор Раков, сыгравший Орлова Александра Николаевича в «Капкане», поставленном в «Ленкоме Марка Захарова», и Александр Филиппенко с образом Бати в «Палачах» «Гоголь-центра». Статуэтки за лучшую роль театральных актрис и актёров в кино могут оказаться в руках Марии АроновойЛёд-2»), Ксении РаппопортОдесса»), Чулпан ХаматовойЗулейха открывает глаза»), Максима МатвееваТриггер»), Даниила СтраховаЗнахарь») и Константина ХабенскогоФея»).

Среди музыкальных спектаклей могут победить «Вий» Николая Покотыло (команда Creative lab Stairway), «Ромео vs Джульетта XX лет спустя» Алексея Франдетти (Московский театр оперетты) и «Фома» Филиппа Рaзeнкова (Новосибирский Музыкальный Театр). В секцию спектаклей для детей и юношества включены «Голубой щенок» Никиты Владимирова (Театр Олега Табакова), «Питер Пэн» Франдетти и «Щелкунчик» Аллы Решетниковой (Московский Губернский театр). Выдающимся социальным проектом сезона могут посчитать «Параллельный мир» Омского Инклюзивного театр-студии, благотворительный проект БДТ и журнала «Театр» «Помоги врачам» и марафон бесплатных театральных постановок Таганрогского камерного театра «Театр в каждый двор». За лучшую постановку иностранного режиссёра в России могут наградить «Дядю Ваню», поставленного французом Стефаном Брауншвейгом в Театре Наций, «Маузер», чью постановку осуществил грек Теодорос Терзопулос на сцене Александринского театра, и «Неаполитанские каникулы» Ярославского театра драмы имени Волкова, чьим режиссёром выступил итальянец Паоло Эмилио Ланди.

В категории «Лучший региональный театр» зрителям придётся выбирать между «Коляда-Театром», Оренбургским театром музыкальной комедии и Ярославским драмтеатром. За звание лучшего русского театра за рубежом поборются парижская детская театральная студия «Апрелик», литературный театр «Диалог» из Нью-Йорка и лондонский театр «Хамелеон». Среди любительских театров страны на победу могут рассчитывать Тюменский Молодёжный театр-студия «Быть», Называевский народный театр «Сотоварищи» из Омской области и Новосибирский Семейный театр «Торт на небе».

Валерий Яков
фото: пресс-служба премии

«В голосовании по лонг-листу за два с небольшим месяца приняло участие несколько десятков тысяч зрителей из самых разных стран. В подавляющем большинстве – более семидесяти процентов, как и следовало ожидать, голосовали зрители России. За ними следовала Украина, Болгария, США, Грузия, Германия, Беларусь, Франция и другие. Благодаря этой зрительской активности сформирован окончательный шорт-лист премии с тремя претендентами в каждой номинации. Лишь в специальной номинации "Лучший АртОтвет пандемии" дирекция решила оставить пять претендентов, учитывая, что и в лонг-листе вместо традиционных десяти, как в других номинациях, в этой их было пятнадцать. Уж слишком много неожиданных и интересных онлайн-проектов возникло за долгие месяцы самоизоляции», – говорит президент премии «Звезда Театрала», главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков.
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