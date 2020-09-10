Константин Богомолов рассказал о планах Театра на Малой Бронной на новый сезон

Художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов
рассказал о планах на театральный сезон 2020-2021 на пресс-конференции ТАСС
, состоявшейся в онлайн-формате.
По словам худрука, сезон откроется 19 и 20 сентября премьерой спектакля Александра Молочникова
«Бульба. Пир
» с участием Игоря Миркурбанова
, Александра Кузнецова
, Марии Шумаковой
и других популярных актёров. Богомолов отметил, что билеты на постановку «продаются прекрасно»
.
«Далее на Большой сцене состоится премьера моего спектакля "Бесы". Мы делаем его совместно: Театр на Бронной, концертный зал "Барвиха"и Фонд поддержки и развития современного театра имени Соломона Михоэлса. Это такой совместный проект. Это спектакль сначала будет сыгран на сцене концертного зала "Барвиха" в конце октября, дальше он благополучно переедет во Дворец на Яузе, а по завершении ремонта, как и все другие спектакли, обретёт свой дом в Театре на Малой Бронной. Мы хотели играть его в конце мая, но премьера перенеслась», —
рассказал о своей новой работе режиссёр, отметив, что актёрский состав состоит из Миркурбанова, Никиты Ефремова
, Елены Морозовой
, Дмитрия Куличкова
и других актёров, включая приглашённых звёзд.
Зрителей также ожидают театральный режиссёрский дебют Евгении Громовой
по прозе Юрия Трифонова
с Ольгой Лапшиной
и Иваном Шабалтасом
, спектакль по роману Джонатана Литтелла
«Благоволительницы
» и «ироничная история» Саши Денисовой
под рабочим названием «Бэтмен против Брежнева
» с Екатериной Варнавой
. Во второй половине сезона выйдут «Летучая мышь
» и карантинная версия тургеневского
«Месяца в деревне
» самого Богомолова. Кроме того, ведутся переговоры с Ренатой Литвиновой
насчёт её авторской постановки «Посмертные ранения
». Возможно, в театре появится новый «Гамлет
», поскольку в настоящий момент эскиз спектакля готовит один из дебютантов.
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