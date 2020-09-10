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Константин Богомолов рассказал о планах Театра на Малой Бронной на новый сезон

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Новости театра >>
10 сентября 2020
Художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов рассказал о планах на театральный сезон 2020-2021 на пресс-конференции ТАСС, состоявшейся в онлайн-формате.

По словам худрука, сезон откроется 19 и 20 сентября премьерой спектакля Александра Молочникова «Бульба. Пир» с участием Игоря Миркурбанова, Александра Кузнецова, Марии Шумаковой и других популярных актёров. Богомолов отметил, что билеты на постановку «продаются прекрасно».

Константин Богомолов рассказал о планах Театра на Малой Бронной на новый сезон
фото: gazeta.ru

«Далее на Большой сцене состоится премьера моего спектакля "Бесы". Мы делаем его совместно: Театр на Бронной, концертный зал "Барвиха"и Фонд поддержки и развития современного театра имени Соломона Михоэлса. Это такой совместный проект. Это спектакль сначала будет сыгран на сцене концертного зала "Барвиха" в конце октября, дальше он благополучно переедет во Дворец на Яузе, а по завершении ремонта, как и все другие спектакли, обретёт свой дом в Театре на Малой Бронной. Мы хотели играть его в конце мая, но премьера перенеслась», — рассказал о своей новой работе режиссёр, отметив, что актёрский состав состоит из Миркурбанова, Никиты Ефремова, Елены Морозовой, Дмитрия Куличкова и других актёров, включая приглашённых звёзд.

Зрителей также ожидают театральный режиссёрский дебют Евгении Громовой по прозе Юрия Трифонова с Ольгой Лапшиной и Иваном Шабалтасом, спектакль по роману Джонатана Литтелла «Благоволительницы» и «ироничная история» Саши Денисовой под рабочим названием «Бэтмен против Брежнева» с Екатериной Варнавой. Во второй половине сезона выйдут «Летучая мышь» и карантинная версия тургеневского «Месяца в деревне» самого Богомолова. Кроме того, ведутся переговоры с Ренатой Литвиновой насчёт её авторской постановки «Посмертные ранения». Возможно, в театре появится новый «Гамлет», поскольку в настоящий момент эскиз спектакля готовит один из дебютантов.
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