Новый сезон проекта «Автор на сцене» откроется презентацией альбома Бориса Драгилева «Шурган. Такое время»

Согласно пресс-службе презентации, встреча с почитателями творчества Бориса состоится 11 октября в 19.00 в Центре Высоцкого на Таганке. В программе – новые песни, стихи, фрагменты из спектаклей. Зрители впервые увидят отрывки из нового спектакля «Шурган», премьера которого состоится в конце ноября.
фото: пресс-служба презентации
Альбом «Шурган. Такое время» и спектакль «Шурган» – новый многожанровый проект Драгилева. В спектакле звучат несколько песен, вошедших в альбом. И там, и там присутствует ощущение шургана – ветра, страшного, злого беспощадного, как ощущение сегодняшнего дня. И попытка – где-то в жанре остросюжетной драмы, а где-то в жанре комедии или философских рассуждений – дать ответ: можно ли уберечься от этого пагубного ветра, вымораживающего сегодня и душу, и сердце.
Первые зрители станут свидетелями этого уникального действа автора, посылающего нам надежду.
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