Новый сезон проекта «Автор на сцене» откроется презентацией альбома Бориса Драгилева «Шурган. Такое время»

ревью

Новый генеральный директор студии Фёдор Щербаков заявил, что «все платёжные вопросы будут постепенно разрешаться».

Первым претендентом на народную любовь может стать хоррор про зомби в средней полосе России.

«Отряд самоубийц»: Бей своих, чтобы чужие боялись

Богема и чувства: Аня Чиповская бежит от любви Александра Горчилина

Турецкий сериал «Любовь против судьбы» заменит «Великолепный век» на «Dомашнем»

Фестивальная колонка

Кинотавр-2020: Момент, в который ничего не произошло. Обзор короткометражного конкурса

Темой программы в этом году стали разнообразные травмы — от обиды до предательства, от отрезанного пальца до головы