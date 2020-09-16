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Новый сезон проекта «Автор на сцене» откроется презентацией альбома Бориса Драгилева «Шурган. Такое время»

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Новости театра >>
16 сентября 2020
Театральный проект «Автор на сцене» откроет сезон 2020-2021 презентацией нового альбома Бориса Драгилева «Шурган. Такое время».

Согласно пресс-службе презентации, встреча с почитателями творчества Бориса состоится 11 октября в 19.00 в Центре Высоцкого на Таганке. В программе – новые песни, стихи, фрагменты из спектаклей. Зрители впервые увидят отрывки из нового спектакля «Шурган», премьера которого состоится в конце ноября.

Новый сезон проекта «Автор на сцене» откроется презентацией альбома Бориса Драгилева «Шурган. Такое время»
фото: пресс-служба презентации

Альбом «Шурган. Такое время» и спектакль «Шурган» – новый многожанровый проект Драгилева. В спектакле звучат несколько песен, вошедших в альбом. И там, и там присутствует ощущение шургана – ветра, страшного, злого беспощадного, как ощущение сегодняшнего дня. И попытка – где-то в жанре остросюжетной драмы, а где-то в жанре комедии или философских рассуждений – дать ответ: можно ли уберечься от этого пагубного ветра, вымораживающего сегодня и душу, и сердце.

Первые зрители станут свидетелями этого уникального действа автора, посылающего нам надежду.
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