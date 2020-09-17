65-й сезон «Современника» откроется «Собранием сочинений» Евгения Гришковца

В день рождения одного из своих создателей Олега Ефремова, 1 октября, коллектив «Современника» соберётся на основной сцене, чтобы обсудить планы на грядущий год. На повестке встречи — изменения в репертуаре, новые проекты, программа событий к 65-летию, обновлённый фирменный стиль и многое другое.
фото: пресс-служба театра «Современник»
Как уточняет пресс-служба театра, традиция открывать сезон 1 октября уходит корнями глубоко в прошлое «Современника». Даже в условиях пост-карантинной реальности он остался верен ей: весь сентябрь современниковцы доигрывали спектакли 64-го сезона, которые не состоялись весной и летом из-за пандемии.
На торжественном сборе труппы будут объявлены готовящиеся премьеры и планы на юбилейный год. Своё 65-летие «Современник» отпразднует 15 апреля, однако специальные проекты, приуроченные к юбилею, растянутся на много месяцев. Новый сезон ознаменуется переосмыслением визуальных кодов театра: вдохновением для обновлённого стиля стало прошлое «Современника», эпоха «оттепели» с её большими надеждами, стремлением к свободе и динамизму. Это также созвучно стратегии развития театра на ближайший год, негласным девизом которой стала фраза future in the past.
В юбилейный сезон «Современник» войдёт с премьерой спектакля «Собрание сочинений»: новый текст Евгения Гришковца поставил художественный руководитель театра Виктор Рыжаков. К работе с драматургом театр обратился впервые. Однако «Собрание сочинений» — это новый Гришковец: здесь предельная искренность и тончайшие переживания, характерные для текстов автора, вырастают в осмысление вечных философских категорий. Главные роли в спектакле исполняют Марина Неёлова, Алёна Бабенко, Никита Ефремов и Светлана Иванова.
В день открытия сезона в зрительском фойе пройдёт вернисаж выставки «Другая Волчек», посвящённой памяти Галины Борисовны Волчек, бессменно руководившей театром на протяжении 46 лет. В экспозиции будут представлены уникальные архивные материалы, повествующие о жизни «железной леди» русского театра. Выставка продлится до 1 ноября.
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