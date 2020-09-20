Не стало ведущего «Русского лото» и преподавателя «Щуки» Михаила Борисова

В субботу, 19 сентября, на 72-м году жизни не стало заслуженного деятеля искусств РФ, профессора, кандидата психологических наук, преподавателя, известного театрального режиссёра, актёра и телеведущего Михаила Борисова
. Об этом сообщается на официальном сайте Театрального института имени Щукина
.
«Вчера нас постигла тяжёлая утрата — ушёл из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить... Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный — Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне. Он много работал — в театре, в кино, на телевидении. Делал всё с неповторимым чувством собственного достоинства. Умел виртуозно шутить. Его жизнь была подчинена рабочему графику, а он существовал в этом свободно. В нашем институте он заведовал кафедрой режиссуры, ставил дипломные спектакли, которые неизменно пользовались зрительским успехом. Его любили студенты. Без него трудно представить себе Щукинскую школу. Он был щукинцем. Он был вахтанговцем. Михаил Борисов был настоящим артистом и ушёл как артист — прямо со съёмочной площадки», —
говорится в сообщении.
Михаил Борисович Фишман
родился 8 февраля 1949 года. В 1972-м окончил Московский горный институт, где учился на инженера, в 1983-м — дневное режиссёрское отделение Высшего театрального училища им.Б.В.Щукина
. Работал в качестве режиссёра и главного режиссёра в Томском театре драмы
, московском театре при СТД «Наш театр
» и московском драматическом театре «Глобус
». Ставил спектакли в столичных театрах: Сатиры
, Оперетты
, имени Ермоловой
. С 1994-го — ведущий и художественный руководитель еженедельной телепередачи «Русское лото
». Также выступил автором и ведущим передач «Умный нашёлся
» и «Олимпийский огонь
».
На счету Михаила Борисова 15 ролей в кино и на телевидении. В частности, его можно увидеть в таких сериалах и фильмах, как «Сваха
», «Ермоловы
», «Обручальное кольцо
», «Артефакт
» и «Журавль в небе
».
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