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Лучшей антрепризой «Амурской осени» признан спектакль «Когда ангелы шутят»

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Новости театра >>
21 сентября 2020
Лучшей антрепризой 18-й Российского фестиваля кино и театра «Амурская осень» театральное жюри под руководством Бориса Щербакова признало постановку Валерии Итименевой «Когда ангелы шутят». Светлана Антонова, сыгравшая в спектакле, получила приз за лучшую женскую роль, уточняет пресс-служба смотра.

Актёра Михаила Пшеничного отметили наградой за лучшую мужскую роль в «Зигзаге удачи». Этой постановке также досталась статуэтка за режиссуру Дмитрия Бурукина.


Владимиру Виноградову и Роману Курцыну вручили приз за лучшую роль второго плана в «Любимой женщине Дон Жуана». Елизавету Арзамасову отметили специальным призом жюри за постановку спектакля «Кабы я была». Приза Совета партнёров удостоена антреприза Римаса Туминаса «Генри и Эллен», а Приз Президента фестиваля получила «Судьба в подарок».

Фестиваль прошёл в Благовещенске Амурской области c 13 по 20 сентября с соблюдением всех требований по эпидемиологической безопасности.
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