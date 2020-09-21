Лучшей антрепризой «Амурской осени» признан спектакль «Когда ангелы шутят»

Лучшей антрепризой 18-й Российского фестиваля кино и театра «Амурская осень»
театральное жюри под руководством Бориса Щербакова
признало постановку Валерии Итименевой
«Когда ангелы шутят
». Светлана Антонова
, сыгравшая в спектакле, получила приз за лучшую женскую роль, уточняет пресс-служба смотра.
Актёра Михаила Пшеничного
отметили наградой за лучшую мужскую роль в «Зигзаге удачи
». Этой постановке также досталась статуэтка за режиссуру Дмитрия Бурукина
.
Владимиру Виноградову
и Роману Курцыну
вручили приз за лучшую роль второго плана в «Любимой женщине Дон Жуана
». Елизавету Арзамасову
отметили специальным призом жюри за постановку спектакля «Кабы я была
». Приза Совета партнёров удостоена антреприза Римаса Туминаса
«Генри и Эллен
», а Приз Президента фестиваля получила «Судьба в подарок
».
Фестиваль прошёл в Благовещенске Амурской области c 13 по 20 сентября с соблюдением всех требований по эпидемиологической безопасности.
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