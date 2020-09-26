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Константин Богомолов выпускает «Бесов» с Еленой Морозовой и Никитой Ефремовым

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Новости театра >>
26 сентября 2020
Худрук Театра на Малой Бронной и режиссер Константин Богомолов представит спектакль по роману Достоевского «Бесы», где главные роли исполнят Елена Морозова, Никита Ефремов и Игорь Миркурбанов. Премьера состоится 21 октября в концертном зале «Барвиха Luxury Village», а в ноябре постановка будет перенесена на основную сцену «Дворца на Яузе», сообщает пресс-служба театра.

Константин Богомолов выпускает «Бесов» с Еленой Морозовой и Никитой Ефремовым
фото: Пресс-служба Театра на Малой Бронной

Новый спектакль Константина Богомолова представляет новый опыт прочтения прозы Достоевского и результат полемического диалога с автором. Соединяя в одном спектакле различные театральные жанры, режиссер выстраивает сложносочиненное действие, в котором темы романа обрастают дополнительными сюжетами. Текст становится для Богомолова основой для создания собственной режиссерской драматургии.

«Это и детектив, и мелодрама. "Бесы" – об исследовании границ и пределов. Об изношенности ценностей. О психическом кризисе цивилизации, кризисе человека и гуманизма. В конце концов, "Бесы" – о конце времени. Об иссякании надежды, смысла и самой энергии жизни», — отметил Константин Богомолов.

Помимо Морозовой, Ефремова и Миркурбанова в спектакле также участвуют Дмитрий Куличков, Василиса Перелыгина, Александр Яцко, Александра Ребенок, Владимир Храбров, Вера Майорова, Татьяна Лозовая, Андрей Субботин, Александра Виноградова, Мария Шумакова и другие. «Бесы» являются совместным проектом Театра на Бронной, Фонда поддержки и развития современного театра имени Соломона Михоэлса и концертного зала «Барвиха Luxury Village».
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