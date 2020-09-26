Константин Богомолов выпускает «Бесов» с Еленой Морозовой и Никитой Ефремовым

Новый спектакль Константина Богомолова представляет новый опыт прочтения прозы Достоевского и результат полемического диалога с автором. Соединяя в одном спектакле различные театральные жанры, режиссер выстраивает сложносочиненное действие, в котором темы романа обрастают дополнительными сюжетами. Текст становится для Богомолова основой для создания собственной режиссерской драматургии.
«Это и детектив, и мелодрама. "Бесы" – об исследовании границ и пределов. Об изношенности ценностей. О психическом кризисе цивилизации, кризисе человека и гуманизма. В конце концов, "Бесы" – о конце времени. Об иссякании надежды, смысла и самой энергии жизни», — отметил Константин Богомолов.
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