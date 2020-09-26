Константин Богомолов выпускает «Бесов» с Еленой Морозовой и Никитой Ефремовым

ревью

Им станет проект «Кресты», премьера которого ожидается 1 января 2021 года.

Ролики фильмов

«Ад по соседству»

Юная девушка заселяется в квартиру в очень приятном доме, но вскоре понимает, что дружелюбные соседи совсем не те, кем кажутся.