Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова откроет новый сезон в октябре

11 октября в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова состоится открытие нового сезона. Зрителей ждут как уже знакомые спектакли, так и новые постановки, сообщает пресс-служба театра.
фото: Пресс-служба Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова
В сезоне 2020/2021 состоится премьера сценической версии фильма Михалкова «12». Над пьесой по одноименной ленте он работал вместе с Олегом и Владимиром Пресняковыми. По словам, режиссера, результат получился очень интересным, с большим количеством ноу-хау. Еще одной премьерой станет литературно-сценический коллаж по произведениям Чехова и Бунина «Метаморфозы VI», который также поставил худрук Центра Никита Михалков.
«Надеюсь, что, несмотря на пандемию, нам удастся открыть сезон Центра театра и кино новыми работами. Кроме того, в марте этого года в Екатеринбурге мы с Андреем Симановским объявили о начале сотрудничества, в рамках которого был создан Фонд поддержки нашего Центра. Эта традиция уральского меценатства мне очень дорога. Ведь так важно, чтобы в это непростое время не останавливалась работа, чтобы все время жил театр, был пульс, и из спектакля в спектакль мы могли переходить с новыми идеями, с нашими актерами и зрителями, которые, к моей огромной радости и восхищению, ходят на наши спектакли по несколько раз», – отметил Михалков.
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