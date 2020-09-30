Евгений Миронов и Чулпан Хаматова превратились в Михаила и Раису Горбачёвых

«Есть буквальная связь между "Рассказами Шукшина" и "Горбачёвым". Где-то десять лет назад из Москвы в Ригу мне позвонила Чулпан Хаматова. К ней в гримёрку после спектакля заглянул Михаил Сергеевич, и она передала ему трубку. Минут двадцать он рассказывал мне про свою родную деревню, про юность, про семью. Спустя годы мне пришла идея поставить спектакль на двух любимых мною артистов — Евгения Миронова и Чулпан Хаматову, и чтобы они сыграли Михаила и Раису Горбачёвых. Это история не про политику, а про удивительную семейную пару, которой было суждено изменить мир и во многом опередить своё время. Про их любовь, мечты и разочарования», — говорит Херманис.
Перед тем, как приступить к репетициям, команда спектакля тщательно изучила исторические документы, мемуары политиков, документальные фильмы, интервью и воспоминания Горбачёвых, а также лично встречалась с Михаилом Сергеевичем, чтобы создать максимально объёмные образы главных героев. Пьеса состоит из рассказов об их корнях, детстве, юности, семейной жизни, важных поступках Михаила Сергеевича на пути к посту главы государства, общественной деятельности Раисы Максимовны, её тяжелой болезни и смерти. Драматичные истории соседствуют с лиричными и комичными сюжетами и даже с анекдотами времён Перестройки.
фото: пресс-служба Театра Наций
По словам Чулпан Хаматовой, «Горбачёв обладает отличным чувством юмора. Они с Раисой Максимовной всегда подтрунивали друг над другом. Для меня это стало откровением. Раньше мне их отношения казались официально-вычурными. Но это была настоящая любовь, тактильность, юмор, шутки. Люди, которые умеют так любить ближних, умеют любить и свой народ, и свою Родину».
Понимая, что политическая фигура Горбачёва оценивается неоднозначно, создатели спектакля намеренно убрали из повествования деятельность Михаила Сергеевича с 1985 по 1991 год. Период, когда он возглавлял СССР, описан одной фразой Раисы Максимовны: «Эти шесть лет прошли как один рабочий день».
фото: пресс-служба Театра Наций
«Мы начинаем спектакль не от имени героев, а от нас лично: от Чулпан и от меня. На глазах зрителей мы пробуем свои роли. Я нащупываю речь Горбачёва, его манеру. Накладываем грим. При этом у нас нет задачи сделать двойников, добиться портретного сходства. Мы пытаемся понять способ их мышления, причину их поступков. Ведь подумать только: в Москве встретились тракторист из Ставрополя и девушка-отличница из Сибири — просто Ромео и Джульетта», – рассказал Евгений Миронов.
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